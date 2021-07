Luis Díaz: "El 'Pibe' me ayudó con sus consejos y me apoyó, pero yo salí por mis propios méritos "

Luego de su brillante participación en la Copa América, Luis Díaz toma unos merecidos días de descanso en el caribe colombiano. Momento que también ha sido perfecto para que sus paisanos compartan con él y puedan conocer algunas de sus experiencias a lo largo de su carrera deportiva.

Así se ha visto en las redes sociales, en donde en medio de una conversación con un reconocido youtuber cartagenero, el delantero aclaró el tema de sus orígenes en el profesionalismo y la importancia de Carlos 'Pibe' Valederrama en su formación.

"Hubo una Copa América de la Guajira, de la comunidad Wayú, y el 'Pibe' fue el técnico de esa selección y él llamó a los mejores y ahí, me vio y me convocó. Pero 'El Pibe' no me descubrió, yo salí por mis propios méritos, él estuvo a lado de mi proceso y me ayudó con sus concejos, pero yo salí por mis propios méritos."

Reconoce y recuerda la influencia de su padre, quien lo motivó y lo llevó a presentarse al Barranquilla FC, club que valoró su talento y le dio un lugar en el equipo del balompié de ascenso. "Yo fui a probarme al Barranquilla con mi padre y con él hice todo el proceso para entrar a ese equipo", reiteró el delantero colombiano.

Ahora hace parte de la élite del fútbol continental y se perfila como un jugador de mucha proyección. Su llegada a Portugal le ha permitido codearse con las figuras más importantes del momento.

"Me siento afortunado porque he tenido la oportunidad de enfrentarme con jugadores del alto nivel como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, por ellos siento una admiración muy grande.", concluyó en el video que hizo un youtuber de Cartagena.