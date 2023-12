Luis Díaz "empezó con fuerza" contra Sheffield United, "pero se volvió menos influyente"

Luis Díaz volvió a sumar minutos con el Liverpool este miércoles en una nueva jornada de la Premier League. Los 'reds' visitaron al Sheffield United y cumplieron en el campo de juego tras vencer 0-2 a su rivales.

En cuanto al desempeño del extremo guajiro se vio bastante activo por su banda , sobre todo en la primera parte; no obstante, para la etapa complementaria bajó en su intensidad y no pudo brillar como de costumbre. Las zagueros del Sheffield United lo marcaron de gran manera y, así las cosas, no tuvo el desempeño adecuado.

Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool, lo relevó en el minuto 67 y en su lugar ingresó el uruguayo Darwin Núñez. Tras la conclusión del juego en el Bramall Lane, salieron a relucir las habituales calificaciones para los protagonistas y allí el exJunior de Barranquilla recibió una puntuación de 6.

'Liverpool Echo', medio que cubre la actualidad del elenco rojo de la ciudad de Liverpool, describió el desempeño de Luis Díaz contra el Sheffield United de la siguiente manera: "Una vez más empezó con fuerza y causó problemas, pero se volvió menos influyente a medida que avanzaba el juego. Sustituido".

Luis Díaz en Liverpool vs Sheffield

El mejor calificado para 'Liverpool Echo' fue Dominik Szoboszlai, a quien le dio un ocho.

De otro lado, 'Sofa Score' puntuó a Díaz Marulanda con un 6.9 de calificación en los 67 minutos que jugó este miércoles. El '7' tuvo un 93 por ciento de pases precisos, completó dos regates de tres y a su vez tuvo un pase clave.

Recordemos que los goles del Liverpool fueron obra del defensor neerlandés Virgil van Dijk y de Dominik Szoboszlai.

El triunfo dejó a los dirigidos por Jürgen Klopp con 34 puntos, tras 15 juegos en la Premier League y se ubican segundos en la tabla general detrás del líder, Arsenal, que domina con 36 unidades.