Luis Díaz, entre su trabajo de recuperación y una salida a comer con un jugador de Junior

Luis Díaz anda alejado de las canchas, por culpa de la lesión en una rodilla que sufrió en el partido de Liverpool contra Arsenal, el pasado 9 de octubre. Pero también ha tenido más tiempo para estar activo en redes sociales y mostrar su día a día.

Y de paso se conoció que el atacante guajiro anda en Colombia, con su plan de recuperación, y de paso compartiendo con su familia y amigos.

Por eso, en las últimas horas Díaz Marulanda publicó varias fotos en su cuenta de Instagram. Primero, mostrando que está entrenando fuertemente para ponerse a punto y regresar a la acción con el Liverpool a finales de diciembre.

El oriundo de Barrancas, La Guajira, dejó ver que está trabajando en Barranquilla, con la mira en estar saludable y pasar la página de la lesión que lo alejó de los terrenos de juego desde hace ya varias semanas.

Pero para Luis Díaz también hay tiempo para otras actividades más allá del fútbol. También compartió una comida junto a su representante y el jugador del Junior, Homer Martínez, tal y como él mismo lo dejó ver en su cuenta de Instagram.

Además, se le ha visto compartiendo mucho con sus familiares, recargándose de energía y sumando motivación para volver a la acción con el Liverpool, antes de terminar el 2022, fecha para la que está prevista su regreso, luego de que vuelva la Premier League, tras el Mundial de Qatar.

Así las cosas, Luis Díaz seguirá en Colombia recuperándose luego de recibir el permiso del club rojo de Merseyside para estar en 'su tierra' mientras deja a un lado su lesión de rodilla.

Y es que estas molestias que tuvo el guajiro tras un forcejeo de balón con el mediocampista del Arsenal, Thomas Partey, parecía que lo alejaría más de las canchas, tal y como el propio Jurgen Klopp lo dijo en su momento, afirmando que lo del jugador de nuestro país "'Lucho' parece sanar rápido, pero de todos modos obviamente tenemos que tener bastante cuidado con eso. También pudo ser peor, eso también lo sabemos, por la forma en la que salió tras el juego".

Cabe recordar que la lesión de Luis Díaz llegó en un buen momento que vivía con Liverpool, a nivel personal, destacando con goles, asistencias y buenas presentaciones, a pesar de que no viene siendo una buena temporada para el equipo inglés, que no ha podido consolidar una seguidilla de buenos resultados, y no está en la pelea por el título de la Premier League.