Luis Díaz, entre sus entrenamientos y partidos con Liverpool y el inglés intensivo

Luis Díaz es todo un personaje en el seno del Liverpool, de Inglaterra. Ya con un buen tiempo en el famoso club de la Premier League y de la mano de Jurgen Klopp, el atacante colombiano se ha ganado su espacio y goza de un prestigio relevante entre todos los que integran la institución.

Y este martes, en los medios oficiales del equipo de Anfield Road publicaron una extensa nota periodística con el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, en la que se tocaron diferentes temas. Uno de ellos con el manejo del idioma, que es importante para Díaz Marulanda.

"Mi inglés es mucho mejor. Estoy tratando de tener muchas clases ahora en casa y mi nivel de comprensión al escuchar es mejor, pero al hablar es un poco más difícil. Pero sí, mucho mejor. Es muy duro, no os voy a mentir, pero realmente va mejor y he mejorado en ese sentido", explicó Luis Díaz con claridad y sinceridad.

Acá otros temas de la entrevista de Luis Díaz a los medios oficiales de Liverpool:

La lesión

"Fue una época difícil y complicada para mí. No poder estar en todos los partidos con el equipo es muy frustrante. Ver a todos tus compañeros jugar y no poder estar junto a ellos es muy difícil de aceptar. Ese período fue muy difícil para mí, pero me esforcé por no pensar demasiado, ni prestar mucha atención a las cosas negativas para que mi cabeza no estuviera nadando con todos esos pensamientos. Se trataba de trabajo, trabajo y más trabajo para poder estar en plena forma y recuperado. Así que una vez que estuviera al 100 por ciento otra vez, estaría listo para intentar ayudar al equipo".

La llegada de Mac Allister

"Alexis y yo hemos tenido una buena amistad desde que él llegó. Ha sido muy cercano a mí y, por supuesto, a los otros jugadores sudamericanos. Pasamos mucho tiempo juntos con Darwin y Alisson y todos nos llevamos muy bien. En cuanto a lo que Alexis aporta al equipo, bueno, tiene mucha calidad. Hace que el equipo juegue y aporta un verdadero dinamismo. No sólo es excelente con el balón, sino también fuera de ella: siempre intenta asegurarse de estar en la posición correcta y tomar la decisión correcta. Hay algo en él que me impresiona mucho. Desde que nos conocemos, es un gran tipo: realmente tranquilo, muy humilde, con los pies en la tierra y agradable convivir".

Los hinchas de los reds

"Es tan increíble. Es un sentimiento y una sensación totalmente única, una verdadera experiencia única. Saber que al entrar al campo podrás experimentar a estos increíbles fanáticos y este gran estadio, que siempre está ahí detrás de nosotros y brindándonos apoyo, a veces incluso te pone la piel de gallina. Honestamente, nada se compara con esto. Me siento feliz de estar en este gran club y no cambiaría nada de esta fantástica experiencia".