"Luis Díaz es el 'perfume' de Liverpool, llegó a un escenario estupendo; le puso su talento al club"

Uno de los jugadores que más ha dado de qué hablar en este 2022 es Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia y de Liverpool, y quien estuvo muy cerca de levantar la Premier y la Champions League con los 'reds' en la más reciente temporada.

Ahora, el que habló de su gran rendimiento fue Francisco Maturana, exentrenador de la Selección Colombia, y quien elogió las cualidades futbolísticas del exjugador de Junior de Barranquilla y del Porto, de Portugal.

"Luis Díaz es un ser humano que juega fútbol, con una condición humana extraordinario producto de un entorno. Tuve la oportunidad en su comunidad y el respeto por los mayores es total y él nace ahí", expresó el estratega en en entrevista con Cristian Camacho, del Ministerio del Deporte.

Además, el actual miembro de la junta directiva de Atlético Nacional destacó que el guajiro llegó a sumar al equipo que dirige Jurgen Klopp en Inglaterra y que lucha, año tras año, por ganar los títulos más importantes del 'viejo continente'.

"Ha llegado a un escenario estupendo, porque no creo que Liverpool haya un equipo para Luis Díaz. Él llegó a un equipo hecho y se convirtió en el perfume de ese equipo. No podemos decir que Luis Díaz hizo al Liverpool, le puso su talento y le dio un plus a ese equipo", agregó.

De otro lado, 'Pacho' también habló sobre lo que se viene para la Selección Colombia bajo las órdenes técnicas de Néstor Lorenzo, entrenador argentino que llegó para ser el reemplazo de Reinaldo Rueda, de cara a las siguientes Eliminatorias Sudamericanas.

"Hay una cosa que es puntual y me marca a mí, es que el fútbol no está hecho. Podré ir a la biblioteca y ver el partido contra Alemania, eso ya está. No puedo hablar de una selección que los jugadores son ellos y sus circunstancias", concluyó.