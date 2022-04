"Luis Díaz es exactamente lo que Jurgen Klopp quería; juega sin miedo y no se ha dejado intimidar"

Luis Díaz tiene encantados a todos en Liverpool. Por un lado, la afición, cada vez que puede, le demuestra el cariño que le tiene. Asimismo, sus compañeros no se han guardado ni una sola palabra de elogio. Por último, ha recibido el respaldo del cuerpo técnico, en cabeza de Jurgen Klopp.

Y es que su rendimiento es de admirar, brillando con goles, asistencias, desbordes, aportes en ataque y defensa, en fin, tal y como lo demostró este sábado 16 de abril, en el triunfo 3-2 de los 'reds' sobre Manchester City, en Wembley, lo que valió la clasificación a la gran final de la FA Cup.

Justamente, sobre su desempeño en dicho compromiso, Danny Murphy, histórico jugador de Liverpool, con el que ganó un tital de seis títulos y fue elgido como el mejor jugador de la temporada 2002/03, habló en el programa 'Mathc of the Day', y no se guardó ni un solo halago para el guajiro.

"Para él no supone ningún esfuerzo. Juega sin miedo. Físicamente es capaz y rápido. Está dispuesto a trabajar y corre por detrás cuando tienen el balón. También ayuda a Robertson cuando Sterling le supera. Es exactamente lo que Klopp quiere de sus hombres de banda", afirmó de entrada.

Pero no fue lo único. "Llegar a un club como Liverpool y ser capaz de tener la confianza en sí mismo, también a mitad de temporada, es un premio gigantesco. Jugar con el tipo de jugadores con los que está jugando, los mejores de Europa, no se ha sentido intimidado en absoluto", sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

El próximo martes 19 de abril, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, los 'reds' recibirán a Manchester United, en Anfield, por la fecha 30 de la Premier League, en un un duelo aplazado.

