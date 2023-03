Luis Díaz es tema en Liverpool: no quieren apresurarlo de cara a su reaparición

Todo parece indicar que el retorno a las canchas por parte de Luis Díaz aún debe esperar un tiempo más. Se esperaba que el extremo guajiro pudiese hacer su reaparición con los 'reds' frente al Bournemouth este sábado 11 de marzo en la Premier League, no obstante, su ausencia en las recientes prácticas grupales del conjunto de Anfield hicieron que extendiera su tiempo de recuperación un tiempo más, o eso es que lo da a conocer en las últimas horas la prensa de la ciudad de Liverpool.

Y es que el informe que presentó el portal 'Liverpool Echo' y que sigue toda la actualidad de los dirigidos por Jurgen Klopp, el exfutbolista del Junior de Barranquilla no hizo parte de los entrenamientos con sus compañeros y por esa situación en Liverpool no estarían dispuestos a arriesgar su vuelta a las canchas; no quieren apresurarlo.

"Hubo algunas sugerencias a principios de semana de que se esperaba que Luis Díaz aumentara su rehabilitación lo suficiente como para ser incluido en el equipo para el partido del sábado. El Liverpool, sin embargo, sigue siendo cauteloso con el estado físico del extremo colombiano, que no ha aparecido desde que se lesionó inicialmente la rodilla en el partido contra el Arsenal en octubre", dice uno de los apartes de la nota del medio anteriormente mencionado.

Inmediatamente continúa con el reporte de los lesionados en el plantel que dirige Klopp y tuvo más información del caso de Luis Díaz Marulanda.

"Y al no haber entrenado con el equipo el miércoles, Díaz estuvo una vez más ausente de la sesión completa con una remontada después del descanso internacional, que ahora parece más probable. Luis Díaz no fue la única ausencia significativa de la sesión, Thiago Alcántara permanece al margen tras perderse los últimos seis partidos por un problema en la cadera", precisó 'Liverpool Echo'.

Así las cosas habrá que esperar en cómo avanza la última fase de recuperación del también futbolista de la Selección Colombia, que no actúa con los 'reds' desde el duelo de Premier League frente al Arsenal.

Liverpool se enfrentará este sábado al Bournemouth, escuadra en la que milita otro deportista de nuestro país, en este caso Jefferson Lerma. Los de Klopp y compañía buscará un triunfo que los permita seguir escalando posiciones en la Premier League.

Los de Anfield Road son quintos en la competición inglesa con 45 puntos, tras 25 juegos.