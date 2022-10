Luis Díaz, foco de atención por su lesión: entre seis y ocho semanas alejado de las canchas

El colombiano Luis Díaz , lesionado en una rodilla contra el Arsenal, no volverá a los terrenos de juego hasta después de la Copa del Mundo. El extremo guajiro se lesionó en el duelo de la Premier League que su equipo, el Liverpool, que perdió 3-2 contra el Arsenal el pasado domingo en el Emirates Stadium. Incluso, la prensa británica aseguró que el también futbolista de la Selección Colombia salió en muletas, con rodillera y totalmente devastado.

Díaz estará de baja entre seis y ocho semanas y no volverá hasta después del Mundial de Qatar-2022, en el que su selección, Colombia, no participará al no haberse clasificado.

La buena noticia para el futbolista de Barrancas es que su lesión no requerirá que pase por el quirófano.

No obstante, el Liverpool aún no ha dado un parte oficial sobre el estado de salud del exfutbolista del Junior de Barranquilla y el Porto, de Portugal. Se espera que en las próximas horas desde el cuadro de Anfield Road se pronuncien acerca del tema.

Luis Díaz era uno de más regulares y con buen desempeño en el equipo que dirige el entrenador alemán Jurgen Klopp, que actualmente se ubica en la décima casilla de la Premier League con 10 puntos luego de ocho fechas disputadas, aunque con un partido menos.

El líder del torneo de aquella nación europea es precisamente el Arsenal, equipo con el cayeron derrotados: los 'gunners' suman 24 enteros, uno más que el Manchester City, segundo, y el podio lo completa el Tottenham , escuadra en la que milita el central colombiano Dávinson Sánchez, con 20 puntos.

De confirmarse la lesión del oriundo de Barrancas, la Guajira, este se perderá los siguientes compromisos de la Premier: Manchester City, West Ham, Nottingham Forest, Leeds United, Tottenham, Everton y Southampton.

Y en el caso de la Champions League, máximo torneo de clubes de Europa, y en el que son segundos de su grupo, el A, con seis puntos y que son comandados por el Nápoles, de Italia, se perderá el duelo de este miércoles 12 de octubre frente al Rangers, en Escocia, el de Ajax el próximo 26 de octubre y tampoco estará en el encuentro frente a Nápoles, que ha sido revelación esta temporada, del 1 de noviembre.

Sin duda será una baja importante para planteamiento de Klopp, que deberá enfrentar lo que resta de la temporada 2022/2023 antes de la pausa por el Mundial de Qatar sin uno de sus estelares.