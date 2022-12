Luis Díaz ha alegrado a muchos con su regreso a las canchas: la Champions League lo felicitó

Luis Díaz llegó al Liverpool para brillar en lo más alto del fútbol mundial. A través de su calidad, regate, velocidad y carisma, el guajiro se ha convertido no solo en uno de los mejores jugadores de futbol de la actualidad, sino también en uno de los más queridos. Prueba de ello ha sido la muestra de cariño que ha recibido desde diferentes partes tras su recuperación de la lesión que lo tuvo alejado de las canchas por alrededor de dos meses.

Los hinchas de los 'reds' no eran los únicos que estaban ansiosos por el retorno del colombiano, que se ha sabido ganar un lugar tanto en el campo de juego como entre el corazón de los seguidores, pues también desde el cuerpo técnico mostraron sus deseos de volver a ver al exJunior de Barranquilla nuevamente con el equipo. "No podemos esperar a ver a Luis de regreso. Es ese jugador que sonríe cuando tiene el balón en los pies. Un cambio de escenario siempre es un factor bienvenido, cuando se recupera de una lesión a largo plazo", expresó hace pocos días Pep Lijnders, asistente técnico de Jürgen Klopp.

Luego de esas declaraciones se hizo realidad el deseo de muchos, Luis Díaz volvió a pisar un gramado de fútbol y se entrenó con el equipo rojo de Merseyside, solo que en esta oportunidad, muy lejano al territorio inglés. A través de las cuentas oficiales del Liverpool destacaron su regreso dándole una bienvenida, con "Bienvenido de nuevo", junto a una foto de 'Lucho' en los entrenamientos.

Asimismo, Díaz Marulanda también se dejó contagiar por la emoción y dio un parte alentador para sus más de 580 mil seguidores en Twitter, a los cuales les mostró su alegría de estar nuevamente trabajando con el Liverpool. "Muy feliz de estar de vuelta", expresó el colombiano.

No obstante, estos no fueron los únicos mensajes de emoción y alegría tras hacerse oficial la recuperación del extremo de 25 años, pues la Champions League, no fue ajena y se sumó a esos lindos mensajes, a través también de las redes sociales. "Luis Díaz de regreso en los entrenamientos".

Luis Díaz back in training 🙌#UCL pic.twitter.com/wDwhh1Cu0n — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2022

Y es que no es para menos el mensaje publicado por la Liga de Campeones, pues tendrá nuevamente en su competencia a uno de los mejores jugadores del mundo que se ha sabido destacar en el prestigioso certamen, llevándose en repetidas ocasiones el premio al mejor jugador del partido. Ahora el colombiano seguirá poniéndose a punto para medirse contra el Real Madrid, por los octavos de final, en lo que será un atractivo duelo, que despertará varios recuerdos de la última final de la 'orejona'.