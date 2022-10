Luis Díaz habló de la salida de Sadio Mané de Liverpool: "Es un jugador que se extrañará"

En el Liverpool hay un tema que no se ha logrado superar y del que aún se siguen hablando, más cuando el arranque de la presente temporada no ha sido el mejor, especialmente en la Premier League de Inglaterra. Ese tema no es otro que la partida de Sadio Mané.

Y es que Mané marcó una época y fue importante en el último tiempo para el histórico club de Anfield Road. Sin embargo, en el pasado mercado de fichajes sorprendió a propios y a extraños cuando anunció primero su deseo de marcharse y después, cuando se confirmó su transferencia al Bayern Múnich, de Alemania.

Con ese panorama, en las últimas horas se conocieron algunas declaraciones que hizo Luis Díaz sobre Mané y que han tenido trascendencia.

Así, el colombiano expresó que "el equipo estaba destrozado cuando se fue Mané. Obviamente es un jugador que se extrañará".

Además de eso, el extremo nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, agregó que "se fue a un gran club y está trabajando para lograr sus objetivos. Y somos conscientes del gran grupo que tenemos aquí, estamos trabajando duro todos los días para mejorar. Todos están aquí para ayudar y eso se nota en los partidos”.

Cabe señalar que en múltiples oportunidades en la prensa inglesa se ha hablado de la responsabilidad que tiene Díaz Marulanda de asumir el rol dejado por el senegalés y que deberá anotar goles para el equipo dirigido por Jurgen Klopp, todo con el fin de hacerlo olvidar.

Sin embargo, en medio de las irregularidades que se han presentado en Liverpool, Luis Díaz ha sido uno de los jugadores que ha mostrado un rendimiento bueno, incluso motivando el reconocimiento de la prensa y de los seguidores, que lo ven como pieza valiosa en el andamiaje del equipo.

En el tema de Mané, en diferentes medios, se ha expresado que el africano tomó la decisión de aceptar la propuesta del Bayern debido a que no sentía valorado por Klopp y ante la contratación en el club de Inglaterra de nuevas figuras como el colombiano, que llegó procedente de Porto, de Portugal, y en poco se metió entre los habituales titulares sorprendiendo a propios y extraños.

¿Cuándo juega Liverpool?

Luego de haber derrotado a Rangers, de Escocia, ahora para Liverpool viene un partido de alta importancia en la Premier League. Y es que este domingo 9 de octubre de 2022, los 'reds' se medirán con Arsenal. Será este domingo, a las 10:30 de la mañana.

Liverpool es noveno en la tabla de posiciones con 10 puntos, de 21 posibles, y Arsenal es líder con 21 puntos, en un gran arranque de temporada.