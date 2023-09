Luis Díaz: “He ganado intensidad, estoy orgulloso de estar en un club tan grande como Liverpool”

Luis Díaz es una de las estrellas del Liverpool, es uno de los referentes en el ataque y se ha convertido en pieza clave en el andamiaje del técnico alemán Jurgen Klopp. Desde que llegó mostró su talento, pero partido a partido ha ido creciendo aún más.

El propio futbolista colombiano se refirió a su buen presente, en una entrevista con el canal oficial del club de Merseyside.

“Yo diría que desde que estoy aquí he ganado en intensidad y tengo un poco más de agresividad. Tal vez ya estaba desarrollando esas cosas en Porto porque allí también aprendí muchísimo en esos aspectos. Cuando vienes a Europa, trabajas mucho más en esas facetas de tu juego, siendo agresivo”, dijo para comenzar Luis Díaz.

Añadió que “también aprendí mucho sobre la toma de decisiones y sobre cómo estar más relajado cuando se presenta una oportunidad. Creo que he crecido tanto a nivel futbolístico como a nivel personal, y todo eso me hace muy feliz”.

Luis Díaz, además, se mostró feliz por estar jugando y ser parte de un equipo tan reconocido y éxitos como el Liverpool, importante en Inglaterra, en Europa y todo el mundo.

“Es algo de lo que estoy muy orgulloso, estar en un club tan grande como este. Estoy increíblemente contento de estar aquí, muy a gusto y muy feliz. Siempre trato de disfrutar cada minuto. Tengo grandes compañeros y juego al lado de jugadores de renombre, a los que en algún momento solía ver”, agregó.

Acá más declaraciones de Luis Díaz:

*Busca más títulos y hacer historia en Liverpool

“Así que para mí esto es realmente como un sueño hecho realidad y esperemos poder seguir haciendo realidad aún más esos sueños y continuar con los éxitos que he conocido hasta ahora”.

*Expectativas del año y en busca de muchos goles

“Cada día me siento más seguro y con cada entrenamiento. Marcar buenos goles tiene mucho que ver con haber trabajado tan duro para estar en la forma adecuada y, la verdad, me siento muy bien, al cien por cien y convencido de que esta temporada voy a hacer mucho para lograrlo. Los fans muy contentos. No tengo ninguna duda al respecto. Voy a intentar estar siempre en plena forma porque mi juego se trata de... bueno, siempre busco hacer cosas como marcar y crear goles y sentirme feliz y contento cuando juego al fútbol. Sé que este va a ser un año decente”.