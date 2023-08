Luis Díaz "ilusionado" con Liverpool esta temporada: "Jugar feliz y aportar con goles y asistencias"

Luis Díaz comenzó de forma 'dulce' esta temporada en la Premier League con un buen gol frente al Chelsea en el Stamford Bridge. El extremo guajiro quiere seguir brillando con Liverpool, se ilusiona con más goles y asistencias, pero lo más importante es que su escuadra gane en lo colectivo y competitivo.

"La verdad es que estoy muy ilusionado, siento que este año va a ser demasiado bueno para mí en lo personal, por lo que trabajé, por lo que hice en la pretemporada y en cada entrenamiento. Me he sentido demasiado bien y estoy cada vez mejor en lo físico y en lo personal y sé que este año vamos a conseguir muchísimas cosas que el año pasado", dijo el oriundo de Barrancas, La Guajira, en charla con 'Espn'.

Allí Díaz Marulanda estableció cuáles son las metas que se trazaron en el club de Anfield Road: figurar en todas las competiciones. Darles alegrías a sus hinchada.

"El objetivo está trazado para todos esta temporada y es ganar todas las competiciones que tenemos en juego. Queremos revertir el año que hicimos anterior con este, nos hemos preparado de buena manera y tenemos que tratar de ganar las competiciones que tengamos en juego porque el año anterior fue malo en ese sentido", complementó el ahora número '7' de Liverpool.

Publicidad

En medio de la charla con 'Espn', Luis Díaz también se refirió a sus objetivos personales. Tiene el foco puesto en las redes contrarias, seguir dando muchas asistencias y lo más importante es disfrutar de jugar a lo que más le gusta: el fútbol.

Para mí en lo personal trataré de hacer mucho goles, no sé si me animo a decir una cantidad, pero cantidad van a ser mucho con el favor de Dios y asistencias también. Trataré de dar lo mejor de mí, el cien por ciento, y lo que me hace feliz a mí, disfrutar el fútbol, jugar feliz y aportarle con goles y asistencias al equipo, que es lo más importante", prosiguió Luis Díaz.

'Lucho' también tuvo una palabras para Alexis Mac Allister, quien llegó esta temporada al Liverpool. Destacó su labor en el campo de juego.

Publicidad

"Hemos tenido una buena amistad desde el comienzo, desde que llegó ha estado muy cerca a mí, a los sudamericanos. Hemos hecho una bonita relación y de aportarle al equipo, tiene demasiada calidad, le da dinámica. trata siempre de estar bien posicionado y tomar buenas decisiones. Como persona es muy tranquila, humilde y agradable", prosiguió Luis Díaz.