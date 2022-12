Luis Díaz: "Lo que me dijeron James y Falcao fue cierto, Porto es muy grande"

El delantero colombiano se adapta poco a poco al equipo 'dragón' de Portugal, al que llegó procedente del Junior de Barranquilla hace una semana.

Luis Díaz es novedad en el Porto, de Portugal, y por eso aún días después de su llegada, llama la atención y es destacado por los medios oficiales del club.

Así, el exjugador del Junior le concedió una amplia entrevista en la que se mostró complacido por estar en el equipo 'dragón'.

"Las sensaciones son buenas. Fui muy bien recibido. Estamos trabajando de la mejor manera y estamos todos los días para mejorar", comentó de entrada Díaz.

Ya en territorio portugués y de conocer un poco más todo lo que rodea al Porto, el atacante colombiano aseguró que "lo que me dijeron James, Falcao y el profesor Queiroz es muy cierto. El club es grande, ellos comentaron que llegar acá iba a ser muy bueno para mí carrera y me he encontrado con todo lo que esperaba".

¿Y sus objetivos? Esa fue otra de las preguntas y el jugador de la Selección Colombia afirmó que "quiero ser el Luis Díaz de los últimos años, contribuyendo con mi mejor juego y procurando siempre aprender más".

Luis Díaz: "O FC Porto é como uma família, há união e todos remam para o mesmo lado." #FCPorto #PreSeason pic.twitter.com/YCvO56iw1W — FC Porto (@FCPorto) July 20, 2019

