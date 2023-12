Luis Díaz no para de maravillar: está dentro de los 100 mejores jugadores del mundo en 2023

Después de lesiones y opacos momentos a lo largo de este 2023 , el talento de Luis Díaz siempre ha sabido ser superior a todas estas complicaciones.

El guajiro ha logrado mantenerse entre las piezas claves del Liverpool y es uno de los principales artífices del invicto que la Selección Colombia mantiene en este año y es que cada partido que el extremo disputa, ya sea de la mano de Jürgen Klopp o Néstor Lorenzo, deslumbra y mantiene maravillados a los fanáticos del mundo del fútbol.

Debido a esto, la revista 'Four Four Two' ha decidido incluirlo entre uno de los más selectos grupos, pues Luis Díaz se encuentra entre los 100 mejores futbolistas del año junto con grandes nombres como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Harry Kane.

El extremo izquierdo se ubica en la casilla 53 por encima de talentos como Rodrygo, del Real Madrid, el campeón del mundo en 2014 Toni Kroos o una joven promesa como lo es Gavi.

Cabe resaltar que el año pasado, a mediados de octubre, el futbolista de los 'reds' sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas hasta abril del 2023. De ahí en adelante, ha dejado noches de enorme talento rescatando al Liverpool, como por ejemplo en el empate 1-1 contra Luton Town en donde aprovechó para dejarle un mensaje a su padre, Luis Manuel 'mane' Díaz, quien, en ese entonces, se encontraba privado de su libertad.

Igualmente, con la Selección Colombia ha dejado actuaciones más que memorables, pues fue él quien llevó al combinado nacional a su primera victoria en Eliminatorias Sudamericanas sobre Brasil con un tremendo doblete de cabeza.

