Luis Díaz no para de recibir distinciones: elegido entre los 50 mejores futbolistas del 2022

Luis Díaz sigue pocisionándose como uno de los mejores jugadores del fútbol europeo; el atacante guajiro, quien llegó a Liverpool para la mitad de la temporada pasada, se ha ganado la confianza de su técnico, el alemán Jurgen Klopp , siendo uno de los jugadores más destacados de los 'reds' en el último año, lo que le ha valido para ser incluido en uno de los listados más prestigiosos del balompié mundial.

Según el portal deportivo "Four four two", el también jugador de la Selección Colombia se encuentra dentro de los 50 mejores futbolistas del 2022, colocándose en la posición 41, por encima de grandes personajes como Cristiano Ronaldo, Casemiro, Lautaro Martíunez, entre otros.

"La lesión ha detenido el progreso del colombiano en el Liverpool en los últimos meses, considerando su meteórica trayectoria desde que se unió al club en enero pasado, ¿quién sabe qué tan bien podría estar jugando ahora? El extremo vence a los laterales por diversión con su fuerte aceleración, regates sedosos y uno-dos inteligentes; a menudo, la única forma de detenerlo es cometer una falta. También está agregando goles a su juego lentamente, y podría ser imparable si continúa en su camino actual", expresó el portal, haciendo referencia al gran rendimiento del colombiano de quien dicen "le faltan muchas cosas por explotar".

¿Cómo han sido los números de Luis Díaz desde su llegada a Liverpool?

Desde su llegada al equipo de Anfield Road, el exJunior de Barranquilla se ganó el cariño de su hinchada anotando 6 tantos en 23 partidos disputados siendo titular en 16 de ellos en la temporada anterior, campaña en la cual el '23' consiguió los titulos de la FA Cup y la Copa de la Liga, además de llegar hasta la final de la Champions League donde cayó con el Real Madrid tras un gol de Vinicius Jr en el decisivo juego disputado en París.

Para la presente temporada, quien fuera el mejor futbolista de la Liga de Portugal en su paso por el Porto ha anotado 4 goles y ha sumado dos asistencias tras 12 juegos disputados en una irregular campaña de los 'reds', situación que ha llevado a Díaz a ser uno de los máximos referentes en ataque del club, llegando a suplir la salida del atacante senegalés Sadio Mané, quien partió al Bayern Munich.

Una vez regrese de la lesión que sufrió en el juego frente al Arsenal, en donde cayeron 3-2 a mediados de octubre, el colombiano deberá afrontar la segunda parte de la temporada donde tendrá los octavos de final de la Champions League y la Premier League como sus objetivos principales.