Luis Díaz "no se conforma" y va por más: "Seguiré trabajando para ser uno de los mejores"

Este domingo hubo un nuevo recital de Luis Díaz. En el triunfo 0-3 de Porto sobre Santa Clara, fue titular, jugó 84 minutos para darle paso a Eduardo Aquino, anotó doblete y firmó un excelente partido, siendo clave en el rendimiento del equipo.

Frente a ello, posterior al compromiso, habló para "destacar el trabajo sus compañeros. Hicimos un excelente partido, controlamos y creamos ocasiones. Para el segundo tiempo, fue más fácil para nosotros y aprovechamos".

Pero no fue lo único que destacó. Y es que, ya se le hizo habitual anotar en el estadio de São Miguel. "En cada partido, trato de dar el máximo, hacer mi juego y lo que me caracteriza. Es coincidencia venir acá y siempre marcar", dijo.

Por último, dejó claro que va por mucho más. "A nivel individual me siento bien, pero no me conformo. Quien se conforma, no llega a ningún lado. Seguiré trabajando para ser uno de los mejores de la liga de Portugal", sentenció.

Ahora, el guajiro se enfocará en la Selección Colombia para los partidos frente a Brasil y Paraguay, el 11 y 16 de noviembre respectivamente, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.