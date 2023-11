Luis Díaz no será multado por la FA, luego de mostrar su mensaje “Libertad para papá”, contra Luton

Luis Díaz vivió un fin de semana con un sabor especial en medio de la incertidumbre y complejidad de la situación que lo rodea, el secuestro de su padre, Luis Manuel Díaz, quien permanece en cautiverio desde el pasado 28 de octubre a manos del ELN.

El colombiano, debido a lo duro de la situación, no había podido estar en los últimos partidos del Liverpool, pero Jurgen Klopp, en medio del desespero de estar perdiendo contra el Luton Town, equipo recién ascendido a la Premier League, decidió mandar a 'Lucho' a la cancha para que le resolviera un partido que a ojos de muchos, se le estaba complicando de más.

Pues bien, el guajiro respondió al llamado y se reportó con un gol de cabeza que permitió rescatar el empate 1-1 en condición de visitante y en la celebración de gol, lanzó un mensaje contundente a su padre y a quienes lo mantienen retenido. "Libertad para papá", se leyó en la camiseta que tenía por debajo de la del Liverpool y en la celebración de gol, decidió mostrarle a Colombia y al mundo el tierno mensaje.

Luis Díaz y la dedicatoria a su padre tras su gol frente a Luton. AFP

Sin embargo, la Asociación inglesa de Fútbol tiene prohibido que los jugadores celebren los goles quitándose la camiseta para mostrar "mensajes personales" y estas acciones se sancionan, por lo general. Pero, en esta ocasión, la FA no presentará cargos en su contra entendiendo la compleja situación que atraviesa el atacante 'red' haciendo una especial excepción con él.

Publicidad

“El extremo no afrontará repercusiones por su celebración (...) Dadas las circunstancias excepcionales, y el hecho de que el jugador de 26 años no se quitó completamente la camiseta, se conoció que los dirigentes no presentarán cargos”, comunicó el diario 'Daily Mail'.

Luis Díaz volvió a levantarse la camiseta una vez se acabó el partido por la jornada 11 de la Premier League siendo ovacionado por varios de los asistentes dell estadio Kenilworth Road, donde oficia como local el Luton Town.

Igualmente, varios jugadores, compañeros y rivales, se acercaron a 'Luchito' para abrazarlo y darle distintas palabras de ánimo para que el exjugador del Junior de Barranquilla se mantenga sereno frente al secuestro de su padre.

Publicidad

¿Cuándo liberarán al papá de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz?

Luis Díaz y su papá Luis Manuel Díaz - Foto: Instagram

Otty Patiño, uno de los negociantes con el ELN, organización con la que el Gobierno Nacional lleva unas negociaciones de paz, aseguró que muy probablemente la liberación de Luis Manuel Díaz se pueda dar este martes 7 de noviembre.

"Hasta ahora lo que le han dicho a los negociadores de la liberación y compañeros es que no podían liberarlo debido al despliegue militar. Se quitaron a las tropas que estuvieron en búsqueda del señor Díaz y se espera que hoy se produzca la liberación", fueron las palabras de Patiño para 'Blu Radio', en el programa 'Mañanas Blu'.