Luis Díaz: “Quiero ganar títulos en Liverpool, jugando, marcando goles y dando asistencias”

Luis Díaz no se conforma, quiere más y busca ser protagonista con el Liverpool, por eso, en una extensa entrevista con los medios del club se refirió a los objetivos que tiene para la presente temporada y para los años venideros.

“El proceso y la progresión que he estado atravesando hasta el momento es simplemente increíble. Realmente he aprendido una gran cantidad de cosas y lo siento cada vez más, no sólo en términos de mi fútbol sino en mi toma de decisiones en general. Personalmente también me siento en un muy buen lugar”, dijo de entrada el guajiro.

Luego, Díaz Marulanda mencionó que quiere ampliar su palmarés en el fútbol internacional, con la camiseta del Liverpool.

“En cuanto al futuro, me veo ganando muchos trofeos con este gran club, empezando por intentar ganar todo lo que está en juego esta temporada. Y hacer exactamente lo que mejor sé, que es jugar al fútbol, marcar goles y dar asistencias”, aseveró en declaraciones para los medios del club.

Acá más declaraciones de Luis Díaz para el Liverpool FC:

*Ser feliz

“Y sentirme bien en el campo, sentirme feliz y disfrutarlo todo, que es lo principal. Creo que seguiré igual, con esa misma mentalidad de no dejarme llevar y tener los pies en la tierra, sabiendo que el trabajo duro que haga cada día me seguirá mejorando. Siempre intentaré ser alguien que esté siempre ahí para ayudar, no sólo a mis compañeros sino a todos en general”.

*Pelear por todo esta temporada

“Nuestras metas y objetivos planificados para esta temporada son intentar ganar todas las competiciones en las que participamos. Queremos arreglar todo desde la temporada que acabamos de tener”.

*La preparación fue excelente

“Tuvimos una gran pretemporada y nos estábamos preparando muy bien. Así que tenemos que intentar ganar todo lo que podamos esta temporada porque el año pasado no fue tan bueno para nuestros estándares. Entonces, como digo, se trata de intentar ganar todas las competiciones que se ofrecen”.

*El mediocampo renovado en Liverpool

“Las cosas han cambiado mucho y llegar a un acuerdo con nuestra nueva alineación del mediocampo también lleva tiempo a medida que las cosas empiezan a solidificarse. Pero en los entrenamientos tanto de pretemporada como ahora en el día a día creo que esos jugadores han ido desarrollando un gran entendimiento.

*Jurgen Klopp, clave para el buen nivel del equipo

“Por eso creo que Klopp ha mostrado confianza en ellos. Creo que será una cuestión de los jugadores que estén disponibles y en mejor forma van a aparecer. Se nota en el campo que tenemos muy buenos jugadores, que son buenos compañeros de equipo y que todo el mundo se lleva bien, así que es bueno poder decirlo.

*Luis Díaz, más cercano a los sudamericanos

“Me llevo bien con todos los jugadores nuevos, pero, por supuesto, el mismo idioma siempre es una ventaja, una ventaja realmente increíble. Todos nos llevamos muy bien y eso te hace sentir muy cómodo, muy estable, asentado donde estás y muy feliz al mismo tiempo.