Luis Díaz regresó de su lesión, pero ya lo piden como titular en Liverpool: ahí va paso a paso

Este miércoles, Liverpool tuvo un 'hueso duro de roer', West Ham United empezó ganando y no se la puso fácil, pero los 'reds' no bajaron los brazos y le dieron vuelta con un marcador a favor de 2 a 1. Luis Díaz ingresó en la segunda parte del compromiso y le puso 'picante' a la ofensiva de su equipo, tanto así, que, en Inglaterra ya lo piden como titular.

Con apenas 31 minutos en cancha, los medios de la ciudad de Liverpool tienen claro que el guajiro marca diferencia suficiente, en la fase ofensiva del club.

"Díaz tiene esa chispa y una habilidad técnica loca que lo hace impredecible. El colombiano puede vencer a un jugador por fuera, por dentro o simplemente driblar dentro del campo y crear diferentes ángulos de pase. A veces, parece un Arjen Robben diestro en el flanco izquierdo, capaz de moverse a una posición de tiro, cortando repetidamente hacia dentro en el campo, pero a diferencia del legendario holandés, Díaz a menudo pasa desde estas áreas”, fueron las palabras de Jordan Chamberlain, editor en 'Empire of the Kop' y columnista en 'BBC Sport'.

Los 'reds' son séptimos en la tabla de posiciones con 53 puntos y si bien ya no tienen chances de ser campeones de la liga inglesa, todavía tienen vida en la lucha por lograr un cupo a competencias europeas. En busca de ese objetivo, el citado comunicador de nuevo dijo que el nacido en Barracacas, La Guajira, debe ser eje y ficha clave. “Díaz nos da algo para inspirar las siete victorias necesarias para hacer algo loco y contra viento y marea”, expresó.

No contento con ello y de destacar todas las cualidades del extremo 'cafetero', Chamberlain dijo explícitamente que el DT alemán de la escuadra 'red' debe ponerlo desde el pitazo inicia. “Entendemos por qué Klopp está jugando a lo seguro en términos de la cantidad de minutos que le está dando a nuestro número 23, pero ciertamente esperamos que no pase mucho tiempo antes de que lo veamos de regreso en el once inicial”, sentenció.

Cabe resaltar que Liverpool lo ha llevado de a poco a Díaz Marulanda, debido a su larga ausencia y lo compleja que fue su lesión. De momento, el guajiro ya suma tres presencias en su retorno, pues tuvo acción contra Leeds, Nottingham Forest y West Ham United. Siempre lo hizo desde el banco, acumulando un total de 48 minutos de juego.

¿Cuándo juega de nuevo el Liverpool por la Liga de Inglaterra?

Este domingo 30 de abril, a las 10:30 a.m., los 'reds' recibirán en Anfield al Tottenham por la jornada 34 de la Premier League.