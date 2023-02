Luis Díaz se pone la '10', abre su corazón y también se une a causas sociales en Liverpool

En las últimas horas Luis Díaz no solamente ha sido noticia en Inglaterra por haber dado un mensaje de esperanza de cara a su regreso a las canchas, luego de ir superando todas las fases de la recuperación de una lesión de rodilla, sino que también se unió a una fundación en Inglaterra, que realiza fines sociales con personas de bajos recursos allí.

Y así lo anunció la fundación 'The Passage y Centrepoint', de las que será embajador desde ahora. En medio de esa buena nueva, el jugador colombiano del Liverpool se refirió a su procedencia en Colombia y su camino de sacrificios para buscar trascender en el complicado mundo del fútbol.

"Luis Díaz visitó el Centro de recursos de The Passage en Victoria para reunirse con las personas a las que apoyamos, incluidas aquellas a las que se les ayuda a encontrar un empleo sostenible como una ruta eficaz para terminar con su falta de vivienda", se leyó en la nota oficial.

El atacante surgido en las filas del Barranquilla FC y posteriormente lanzado a la fama en Junior también entregó su testimonio. "La esperanza y la oportunidad son muy importantes en la vida. Crecí en una comunidad humilde en Colombia, pero vengo de una familia unida y solidaria que me animó a realizar mi sueño de jugar fútbol profesional. Desde el momento en que me uní a Liverpool, sentí la misma conexión cercana con la comunidad aquí, que me recibió como uno más. Habiendo visto los niveles de personas sin hogar en el Reino Unido y en Liverpool, sabía que tenía que hacer algo para ayudar", explicó el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira.

Publicidad

"Esto es algo que me importa profundamente. Espero que mi papel como Embajador ayude a crear conciencia sobre ambas organizaciones benéficas y brinde a las personas en el Reino Unido la misma esperanza y oportunidad que tuve la suerte de recibir cuando era niño. También estoy emocionado de aprender de estas grandes organizaciones benéficas y usar la experiencia para ayudar a establecer un trabajo similar en Colombia y más allá”, agregó Luis Díaz, quien espera volver a jugar oficialmente en la Champions League frente a Real Madrid.

Mick Clarke, director ejecutivo de The Passage, se mostró complacido con la presencia del jugador estelar de la Selección Colombia. Así dijo que "a través de su increíble talento, el fútbol le ha dado a Luis muchas oportunidades en la vida y es inspirador ver cuán apasionadamente quiere retribuir a los demás. La falta de vivienda es un problema social y, por lo tanto, tiene que ser una solución social y estoy muy agradecido con Luis por su compromiso".