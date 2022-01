"Luis Díaz será el mejor jugador colombiano que haya pasado por la Premier League en la historia"

"Para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda verdadera grandeza", esta frase puede describir, al menos en un gran porcentaje, lo que Luis Díaz ha conseguido a lo largo de su carrera y que este domingo 30 de enero dio uno de sus frutos más grandes.

Hablar con personas que conozcan al delantero, de 25 años, es siempre escuchar elogios sobre su personalidad, forma de ver la vida y de actuar. Si bien reconocen su talento y lo que es capaz de hacer en una cancha, la mayoría coincide en que antes de ser un gran futbolista, es un excelente ser humano.

Y esta vez no fue la excepción. En Gol Caracol hablamos con Franciso Sánchez, gerente del Barranquilla Fútbol Club y quien compartió con 'Lucho', en sus inicios, justamente cuando llegó a dicho equipo, siendo su primera experiencia profesional, y resaltó cuanto valor tiene el atacante.

Eso sí, no se podía pasar por el alto la noticia del momento, y es la llegada de Luis Díaz al Liverpool, tras haber brillando en Porto y convertirse en uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia, sobre este tema también se habló en gran medida, para conocer los conceptos.

Empieza una nueva era para el guajiro, quien tuvo paso por el Barranquilla FC, Junior de Barranquilla, Porto y, ahora, tiene como objetivo destacarse, seguir creciendo y 'romperla' en la Premier League, una liga que no es nada fácil, pero que para él nada es imposible y más con su resiliencia y humildad.

¿Cuál fue esa reacción, tras confirmarse la noticia de Luis Díaz al Liverpool?

"Contento en lo personal, felices por lo que significa 'Lucho' para nosotros en el Barranquilla FC y para este proyecto, que es importante. A nivel de club se ha tomado excelente, desde la cabeza, pasando por el presidente, los entrenadores que hicieron parte de ese proceso, quienes lo acompañaron en divisiones menores al dirigirlo en la categoría Sub-20, en fin."

¿Cómo aportó el Barranquilla FC en la carrera de 'Lucho'?

"Nuestro proyecto es formar primero personas y luego jugadores, por eso, es un triunfo para nosotros; estamos hablando de un excelente futbolista, pero, en especial, de alguien humilde, sencillo, con calidad humana, que siempre mostró toda su calidad y ahora da este salto. Nos da fuerzas para seguir trabajando y formando jóvenes que buscan un sueño y tienen ganas de salir adelante."

¿Qué tuvo de especial el trabajo que hicieron con él?

"Fue una labor importante en la parte psicológica, trabajando, día a día, desde las divisiones menores, que fue clave para él y los jóvenes que lo acompañaron. De igual manera, se realizó fortalicimiento físico y la parte técnica; además, se suma la competencia que se le dio con los torneos del Atlántico y otros tantos nacionales, los cuales le dieron bastante rodaje."

¿Algún recuerdo de aquella época con el joven futbolista?

"Son muchos, pero jamás olvidaré que recién su debut en la Primera B, ya empezó a marcar goles. De hecho, muchas veces terminó dándonos triunfos importantes, gracias a sus anotaciones. Eso, en sus inicios, fue una enorme alegría para él y, de paso, para nosotros y su familia. Entonces verlo donde está ahora, termina siendo gratificante para el Barranquilla FC."

¿Se imaginaba que llegaría a donde está?

"Te puedo decir que estamos frente a un jugador que va a seguir creciendo y que no tiene techo. Llegar al Liverpool es un paso muy importante para su carreray seguirá creciendo, más de la mano de un director técnico como Jurgen Klopp, quien va a potenciarlo y a llevarlo a ser un jugador top, de la talla mundial; eso lo veíamos desde que llegó a la Sub-20."

¿Cómo fue ese preciso momento, cuando llega al Barranquilla FC?

"En su momento, arribó y tenía varias cosas por mejorar, pero su talento era único y esa fuerza mental, nos demostró que tenía madera y futuro. Más allá de su condición física y técnica, tenía una fuerza mental impresionante, eso fue lo que más nos marcó y nos hizo entender que estábamos frente a alguien que daría de qué hablar a nivel mundial en un futuro."

¿Cómo se imagina a Luis Díaz en este Liverpool?

"Entrará en una etapa de adaptación a la Premier League, que es un fútbol físico, con mucha técnica y rápido. Serán seis meses para adaptarse, pero deslumbrando desde su primer partido; se potenciará y lo veremos levantando la Champions League, peleando el Mundial de Clubes, luchando por ser considerado uno de los mejores del mundo. Lo que viene para él es muy grande."

¿Cuál es el valor o cualidad que le permitió a Luis Díaz llegar hasta acá?"

"Sería injusto decir solo una, pero la más importante es la humildad, ya que es lo que lo ha hecho tan grande. Además, le ha abierto muchas puertas en todo lado, en lo deportivo, en lo personal, en lo familiar, en fin. Es una maravillosa persona y a quienes obran bien, les va bien siempre."

Varios colombianos han pasado por el fútbol inglés y cada uno ha dejado su legado, ¿Cuál será la huella de Luis Díaz?

"No me da miedo decirlo ni equivocarme, pero soy un convencido de que Luis Díaz será el mejor jugador colombiano que haya pasado por la Premier League en la historia. No nos debe dar pena afirmarlo porque sabemos de las capacidades que tiene, la fuerza mental que maneja y esa humildad que lo hace grande, que termina siendo la clave para seguir creciendo."

¿Ha hablado con el entorno de él?

"Con el padre y el hermano. A veces con Luis Díaz intercambiamos mensajes. La reacción de su entorno más cercano fue de mucha felicidad. Estas noticias son transoformadoras para bien. Estos son logros de la familia, de 'Lucho', del Junior, el Barranquilla, FC, en fin. Todos nos beneficiamos de alguna forma y es una gran alegría."

¿Qué balance final haría de la noticia del momento?

"Es la alegría de ver triunfar a un jugador y una persona que sabemos que se sacrificó mucho, él y su familia; esa termina siendo la felicidad mayor, haber aportado así haya sido un pequeño grano de arena para verlo donde está y me encantaría que siga creciendo porque se lo merece y es lo mínimo que le puede pasar a alguien tan buen ser humano."