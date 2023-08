Luis Díaz, siempre pendiente: "El Junior me pone a sufrir demasiado, trato de verlos cada que puedo"

Uno de los mejores jugadores que ha tenido Junior, es Luis Díaz, y quién vivió de cerca los mejores momentos de la institución, habló de la realidad que vive el club tiburón en este último tiempo. Junior quedó eliminado de la Copa Colombia 2023, tras caer 4-3 en penaltis, en el estadio Metropolitano, a manos del Cúcuta Deportivo. En el tiempo reglamentario el equipo atlanticense ganó 2-1, y así igualó el marcador global 5-5 (4-3 fue el resultado en el General Santander a favor de los de la frontera). Tanto en Copa, como en Liga, los de Barranquilla, atraviesan un momento bastante delicado.

Con la renuncia de Hernán Darío Gómez como técnico del equipo tras cinco meses en el cargo. Además, por liga no han conseguido una sola victoria en el segundo semestre del año. Con la confirmación oficial por parte del club, el nuevo técnico será Arturo Reyes, quien tendría su tercer ciclo a cargo del Junior. Cabe destacar que Reyes fue justamente quien salió del cargo para que llegara el 'Bolillo' Gómez hace cinco meses.

Un ídolo habla de la situación actual

Uno de los mayores ídolos de la hinchada ‘tiburona’ es Luis Díaz, un jugador que se formó en la casa, y que le dio muchas alegrías a la institución y que por lo hecho en su entonces, siempre se le guarda gran cariño. El futbolista, que hoy milita en el Liverpool, de la Premier League, tuvo la oportunidad de expresarse sobre la delicada situación por la que pasa el Junior de Barranquilla.

En una entrevista con el medio argentino, 'ESPN', 'el guajiro' fue preguntado sobre la actualidad del equipo, a lo que se destacó una parte de su respuesta donde mencionó que "me ponen a sufrir demasiado". Esto fue lo que dijo el delantero colombiano: "Me ponen a sufrir demasiado. Trato siempre de verlos en cada momento que puedo. No están pasando por un momento bueno, pero son momentos que le suceden a cualquier otro equipo. Son rachas", afirmó.

De igual manera, 'Lucho' añadió que "no puede pasar un largo plazo y que se siga en esa misma tónica. Sé que van a salir de esa mala racha y van a conseguir los objetivos que quieren este año y los años que vienen". El colombiano enfrentará este sábado al Bournemouth por la segunda fecha de la Liga de Inglaterra, el equipo del 'guajiro' viene de un empate 1-1 en casa del Chelsea y quiere recuperar puntos perdidos en su casa, el Estadio de Anfield.

Se espera que Luis Díaz, vuelva a Barranquilla, en el mes de septiembre para disputar la primera fecha de eliminatorias, rumbo al Mundial 2026, frente a Venezuela.