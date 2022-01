Luis Díaz tiene claro su deseo para el 2022: "Quiero ser campeón con Porto"

El 2021 fue un año maravilloso y digno de enmarcar para Luis Díaz. Además de haber brillado con la Selección Colombia, siendo uno de los goleadores de la Copa América, junto a Lionel Messi, se convirtió en la máxima figura del Porto.

Con goles, asistencias y excelentes rendimientos, no solo se ganó su lugar en el once titular, sino que también conquistó los corazones de miles de hinchas. Por eso, los reconocimientos para el colombiano no se han hecho esperar.

En esta oportunidad el premio fue por parte del famoso medio deportivo, ‘O Jogo’, de Portugal, que realizó una encuesta y el atacante guajiro fue el ganador, siendo elegido como el mejor jugador del 2021, en territorio luso.

“Luis Díaz, ala izquierda del FC Porto, se impuso con una amplia diferencia, aplastando a la competencia: 67,4% frente al 11% de Coates (Sporting de Lisboa) y el 8,5% de Rafa (Benfica)”, escribieron en su artículo.

Sobre ello, el delantero se pronunció. En las redes sociales del Porto, se conocieron sus declaraciones, expresando que "un deseo que tengo muchas ganas de cumplir, en el 2022, es ser campeón con Porto".

Hasta el momento, se desconoce cuándo volveremos a ver en acción a Luis Díaz. Recordemos que, desde Portugal, dieron a conocer que se había contagiado de coronavirus y deberá recuperarse.

🤩 Luis Díaz foi eleito Melhor Jogador do Ano pelos leitores do Jornal O Jogo ⚽💪

🎙 "Um desejo que quero muito atingir em 2022 é ser campeão com o FC Porto" 🐉#FCPorto #LuisDíaz #oJogo @LuisFDiaz19 pic.twitter.com/NLkF2pSuMG — FC Porto (@FCPorto) January 2, 2022