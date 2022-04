"Luis Díaz tiene la confianza de Jurgen Klopp y eso es lo más importante"

"El presente de Luis Díaz es bastante bueno, ver su adaptación tan rápida a una liga tan competitiva como la Premier League. Siempre es bonito ver que se haya adaptado como lo está haciendo", así empezó la entrevista que concedió Jhon Córdoba a 'ESPN', en las últimas horas, en donde habló sobre el colombiano del Liverpool.

El actual delantero de Krasnodar tuvo un buen paso por la Bundesliga, en donde disputó 165 compromisos, anotó 57 goles y dio 17 asistencias; estuvo en Mainz, Colonia y Hertha Berlín.

Publicidad



"Por lo que viví con muchos técnicos alemanes los técnicos alemanes son muy afectivos. Cuando les demuestras, ellos van a muerte contigo. Luis Díaz le está mostrando y tiene la confianza, que es lo más importante para un jugador", añadió Córdoba.

Para concluir, recordó que solamente le fue mal con un entrenador que lo tuvo bajo su batuta, pero que los estrategas germanos son bastante cercanos a los jugadores.

Publicidad

"Una de las cosas que me llevo fue eso, el afecto que tuve con cada técnico que estuve. Sólo con uno no tuve feeling, el resto sabe que los latinoamericanos necesitamos de mucho afecto, que somos jugadores que cuando nos dan afecto, sobresalimos. Cuando más acogido me sentí, mejor me fue. Eso lo veo con Luis Díaz, es algo que el técnico alemán lo ha aprendido", expresó.

Publicidad