Luis Díaz tuvo que recibir una 'bajada de caña' de un histórico del Fútbol de Inglaterra

Luis Díaz ha venido siendo uno de los protagonistas más importantes del Liverpool en las últimas temporadas. Desde su llegada al fútbol inglés proveniente del Porto, el colombiano ha dado de qué hablar y se ha mantenido entre los que más destacan de la Premier League.

Con noches de ensueño, goles, asistencias y desequilibrio por la banda izquierda, se ha ganado un espacio en el corazón de los más hinchas de los 'reds' y hasta de aquellos que no lo siguen de a mucho, sino que simplemente son amantes del fútbol que practica el talentoso guajiro.

No obstante, al parecer, no ha convencido a todos en Inglaterra, pues Gary Neville, actual comentarista de 'Sky Sports' y una leyenda del Manchester United, ya que supo destacarse como capitán de los 'red devils' durante varios años, no confía de a mucho en lo mostrado, no solo por Díaz, sino en varios de los atacantes con los que cuenta Jürgen Klopp en el platel.

Pues bien, con el inicio de la Copa Africa, Mohamed Salah tendrá que decir adiós a Liverpool por un tiempo , debido a que tendrá que concentrarse con la Selección de Egipto. Esto preocupa de cierta manera a Neville, ya que, según él, gracias a la zurda del egipcio es que el equipo de Merseyside se encuentra entre los primeros lugares y aquellos que quedan ahora para suplir su baja, no tienen la misma jerarquía que el 'faraón'.

Mohamed Salah futbolista del Liverpool de Inglaterra Foto: AFP

“Muchos de esos jugadores se han ido y han vuelto a un periodo de transición, como Cody Gakpo, Darwin Núñez y Luis Díaz. Ellos aún no están pulidos, no están listos. No están en la cima de sus carreras como cuando tú empiezas a tomar decisiones precisas (...) No pensé que el Liverpool estaría en la carrera por el título y todavía no creo que lo logren. La duda que tengo se debe a estos tres jugadores, pero sabemos que Klopp es algo diferente como entrenador”, fueron las palabras del inglés.

“Muchos de los delanteros de Liverpool son derechos, les va bien por la izquierda: Jota, Núñez, Díaz, Gakpo. Pero nadie de ellos parece tener el equilibrio adecuado por la derecha. Harvey Elliott, siendo zurdo, podría hacerlo, pero él es más un mediocampista. Probablemente le falta ritmo para jugar en ese tridente de ataque, pero quizás puede hacerlo (...) Lo cierto es que no se pueden reemplazar los goles de Salah”, agregó el ahora comentarista.

Finalmente, dejó claro su punto nuevamente, pues asegura que la principal tarea que tendrán que hacer aquellos atacantes que permanezcan en el platel, es aguantar hasta el retorno de Salah. “Deben resistir para poder darle a Mohamed la oportunidad de regresar y tener una verdadera ilusión por el título”.