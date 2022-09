Luis Díaz, un palo y algunas buenas jugadas en el empate 0-0 del Liverpool en su visita al Everton

Luis Díaz volvió a tener participación con el Liverpool , de Inglaterra. En esta oportunidad, el extremo guajiro estuvo todo el partido en el famoso clásico de Merseyside contra el Everton, en duelo válido por la sexta jornada de la Premier League.

El compromiso en el mítico estadio de Goodison Park fue bastante intenso, sobre todo en la segundo tiempo, pero los arqueros fueron parte fundamental para mantener el cero en sus porterías.

Jordan Pickford, para el Everton, y Alisson Becker, para los de Anfield Road, aunque también hay que acotar que a los 'toffees' le anularon un tanto por medio del VAR por una posición adelantada.

En cuanto al desempeño de Luis Díaz, el número '23' de los dirigidos por el entrenador alemán Jurgen Klopp estuvo con un rendimiento dinámico en el césped del escenario inglés. Tuvo buenas jugadas por el sector izquierdo, complicó en algunas acciones a los jugadores del Everton, pero no tuvo la intensidad de otros juegos.

El nacido en Barrancas, La Guajira, siempre intentó asociarse con el uruguayo Darwin Núñez, rotaron posiciones dentro del área y por medio de ellos pudieron llegar al pórtico de Pickford, que fue una de las figuras del duelo ejecutado en el Goodison Park.

La única opción clara que tuvo el exfutbolista del Porto, de Portugal, fue a los 43 minutos de la primera parte. Se dio previo a una acción del 'charrúa' Darwin Núñez, quien recibió el balón en un costado del área, luego la paró con el pecho y sacó un remate que primero fue desviado por Jordan Pickford, y posteriormente dio en el palo.

En la siguiente acción fue la jugada de 'Lucho', ya que el rebote le quedó en los pies, sacó un remate desde fuera del área, pero para su mala fortuna, su intento dio en el palo. ¡Hubo lamento en Díaz Marulanda y en todo el staff del Liverpool!

Luis Díaz no estuvo tan fino como en anteriores juegos con los 'reds', no fue certero a la hora de los pases, no obstante, hay que resaltar que Everton siempre estuvo bien parado dentro del campo y le hizo buena marcación tanto a Díaz como a todos los referentes en la ofensiva de los 'reds', tal es el caso de Mohomed Salah.

En los últimos instantes, Díaz tuvo una buena jugada y posteriormente Salah remató y este la devolvió el palo.

¿Cómo van Liverpool y Everton en la Premier League?

Liverpool suma tres empates y una derrota en seis partidos en este comienzo de temporada en la Premier League y tiene 9 unidades, mientras que el Everton que es dirigido por Frank Lampard tiene cuatro puntos y es décimocuarto en la tabla general.

¿Cuándo vuelve a jugar el Liverpool?

Será este miércoles 7 de septiembre contra el Nápoles, de visitante, en su estreno en la Champions League 2022/2023. Por su parte, en la Premier League se enfrentará a Wolverhampton, el sábado 10 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, hora de Colombia.