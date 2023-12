Luis Díaz, una incógnita en Liverpool: en Inglaterra, pendientes de si jugará contra Burnley

Liverpool tiene el partido del ‘Boxing Day’ este martes 26 de diciembre contra el Burnley, de visitante, pero en el equipo dirigido por el técnico Jurgen Klopp hay muchas incógnitas ya que hay muchos jugadores lesionados y uno de ellos es el colombiano Luis Díaz.

Sin embargo, no hay nada confirmado por parte del cuadro del Merseyside sobre el estadio de salud del guajiro, pero en un medio partidario del elenco inglés dedicaron unos espacios para hablar de qué pasa con el de nuestro país.

“Díaz, también lesionado ante el Arsenal, esperará que las molestias que siente en la rodilla no sean un problema a largo plazo. El colombiano estuvo varios meses de baja la temporada pasada tras sufrir una lesión en la rodilla en la derrota por 3-2 ante los Gunners en octubre de 2022”, señalaron de entrada.

Luego, explicaron lo que le pasó el pasado sábado: “Al sentir algo en la misma parte de su cuerpo el sábado, el ex extremo del Porto fue retirado por precaución. Al ofrecer una actualización sobre Díaz después del partido, Klopp dijo a los periodistas: "Espero que no [grave]. Tiene dolor, fue rodilla contra rodilla y en ese momento quisimos cambiar dos veces y luego Lucho cayó. Me dijo que fue un 'dolorcito', los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe y jugamos en tres días y nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”, mencionaron en ‘Liverpool Echo'.

Luis Díaz jugando con Liverpool - Foto: Michael Regan/Getty Images

¿Luis Díaz jugará en Liverpool vs Burnley en el ‘Boxing Day’?

“Dado que el partido del Boxing Day es casi seguramente demasiado temprano para que Diogo Jota regrese, mucho dependerá de la disponibilidad de Luis Díaz, quien sufrió un golpe en la rodilla de Bukayo Saka del Arsenal el fin de semana. Si el colombiano está en forma, competirá con Darwin Núñez y Cody Gakpo por un lugar en la izquierda, aunque este último ha comenzado por el medio en los dos últimos partidos con preferencia al primero.

Así las cosas aún no descartan al colombiano, pero tampoco lo ponen como un fijo para el compromiso programado para este martes, en el estadio Turf Moor, a las 12:30 p.m., por la fecha 19 de la Premier League.

Lo cierto es que en las recientes horas Luis Díaz compartió en su casa en Inglaterra junto a su familia, incluidos sus padres, sus hermanos, su esposa y su pequeña hija, para celebrar la noche de Navidad.