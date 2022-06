Luis Díaz, vuela, vuela: se encuentra entre los 50 futbolistas más valiosos del mundo

Luis Díaz es noticia cada día en el balompié internacional no solamente por la brillante temporada que acaba de finalizar con el Liverpool, y eso que apenas arribó en el pasado mes de enero. El talentoso extremo guajiro no para de recibir elogios no sólo por parte de exjugadores, medios internacionales y hasta en portales especializados en fichajes. El talentoso futbolista de 25 años fue reconocido por el medio 'Transfermarkt' como uno de los deportistas más valiosos de la actualidad.

Y es que en su más reciente informe, este portal de estadísticas e incorporaciones reveló el listado de los futbolistas más valiosos del mundo, contando hasta el mes de junio del 2022. El jugador del conjunto inglés se ubica como el mejor 'cafetero' en la lista y hasta logra una ubicación en el 'top 50'.

Gracias a sus buenas actuaciones con el conjunto de Anfield Road tanto en las competiciones domésticas como en la Champions League, Díaz Marulanda entra en la posición número 43 y tiene un valor de mercado de 65 millones de euros. Incluso, supera a grandes estrellas del fútbol mundial como el caso del jugador argentino Lionel Messi, actualmente en el París Saint-Germain, de Francia. El crack de la Selección Argentina se ubica en la casilla 91 y tiene un valor en el mercado de 50 millones de euros.

'Lucho' también supera a compañeros de su equipo en el Liverpool, como el portugués Diogo Jota y al neerlandés Virgil Van Dijk. El primero se ubica en la posición 61 con un valor de 60 millones de euros, mientras que el defensor está en la ubicación 73 y su precio en el mercado de cotizaciones es de 55 millones de euros.

El listado dado por el portal 'Transfermarkt' lo encabeza otra de las estrellas del París Saint-Germain, el artillero Kylian Mbappé con un valor en el mercado de 160 millones de euros.

Así quedó el listado de los diez jugadores más valiosos, según 'Transfermarkt':

Kylian Mbappé: € 160 millones Erling Haaland: € 150 millones Vinicius Jr: € 100 millones Phil Foden: € 90 millones Harry Kane: € 90 millones Mohamed Salah: € 90 millones Dušan Vlahović: € 90 millones Bruno Fernandes: € 85 millones Kevin De Bruyne: € 85 millones Jude Bellingham: € 80 millones