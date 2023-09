Luis Díaz vuelve a la acción con Liverpool, que se enfrenta al Wolverhampton, por Premier League

Luego de la pausa por la fecha FIFA de selecciones, vuelven las emociones de las ligas de clubes y la Premier League regresa con un atractivo partido entre el Liverpool y el Wolverhampton. Luis Díaz estaría en este compromiso.

Eso sí, al llegar hace algunas horas a Inglaterra, tras jugar con la Selección Colombia, no se sabe si el guajiro será titular en este compromiso, como lo viene siendo recientemente.

Lo cierto es que Liverpool quiere seguir sumando para no perder de vista al Manchester City, el rival a vencer en la actual temporada y que tiene puntaje perfecto hasta el momento, luego de cuatro fechas disputadas.

Wolverhampton no llega en su mejor momento, ya que ha tenido un arranque con apenas una victoria y tres derrotas, por lo que el equipo dirigido por el técnico alemán Jurgen Klopp espera imponer condiciones, aunque el duelo será de visitante.

Luis Díaz ha sido titular en los cuatro primeros partidos de la Premier League y ya tiene dos goles, uno frente al Chelsea y otro contra Bournemouth, por lo que el guajiro espera tener minutos para hacer valer su peso en ataque, con su acostumbrada velocidad, desequilibrio y regate.

El colombiano no tiene asegurada su participación este sábado, ya que junto al argentino Alexis Mac Allister fueron los últimos en sumarse a los entrenamientos, hasta este viernes, tal y como confirmó el propio Jurgen Klopp, luego de un largo viaje tras jugar con sus respectivas selecciones.

"Alexis Mac Allister jugó en Bolivia hace 30 horas, así que veamos dónde podemos retomar. Aún no hemos visto a los jugadores (Díaz y Mac Allister), pero podemos tomar decisiones sobre mañana", aseguró el alemán en rueda de prensa.

Por ese motivo, habrá que esperar hasta último momento para conocer si Luis Díaz será tenido en cuenta por Jurgen Klopp para este importante duelo frente al Wolverhampton.

Cabe recordar que el nacido en Barrancas, La Guajira, fue titular en ambos partidos de la Selección Colombia, tanto en Barranquilla en el 1-0 sobre Venezuela, en el Metropolitano de Barranquilla, como frente a Chile, en la igualdad en el Monumental de Santiago.

Hasta la fecha, el Liverpool tiene 10 puntos de 12 posibles, luego de ganarle al Bournemouth, Newcastle y Aston Villa, y en la primera jornada empatando contra el complicado Chelsea.

Wolverhampton vs Liverpool

Fecha: sábado 16 de septiembre de 2023

Hora: 6:30 a.m.

Estadio: Molineux

Transmisión: ESPN y Star Plus