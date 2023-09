Luis Díaz y el extenso viaje para volver a Liverpool, tras jugar con la Selección Colombia

Después de jugadas las dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las ligas de los diferentes países volverán este fin de semana a la normalidad con sus respectivas programaciones. Es por eso que la lupa se pone sobre los jugadores que estuvieron en competencia con sus seleccionados nacionales, como en Liverpool en el caso de Luis Díaz, figura de Colombia y que participó en los partidos frente a Venezuela (triunfo 1 a 0) y contra Chile (empate 0 a 0).

En el caso de los reds, por ejemplo, jugarán de visita este sábado 16 de septiembre frente al Wolverhampton y desde ya se siembran mantos de duda sobre la titularidad de Luis Díaz e igualmente del argentino Alexis Mac Allister y el uruguayo Darwin Núñez, quienes tuvieron actividad con sus seleccionados nacionales.

Luis Díaz, en entrenamiento con el Liverpool. @LFC

Y así algunos medios partidarios de Liverpool, como 'This is Anfield', indicaron que en los tres casos, los extensos viajes y el desgaste que ello representa podría llevar a la decisión de que el técnico Jurgen Klopp no tuviera en cuenta desde el vamos a los sudamericanos en mención.

Luis Díaz viene de jugar en la ciudad de Santiago frente a los chilenos y están atentos al estado de forma en el que arribe a territorio inglés. Incluso, este jueves, en el sitio web se publicaron 40 fotografías del entrenamiento del cuadro de Anfield y al nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, no se le observó en acción.

Cabe señalar que Díaz Marulanda es uno de los jugadores fundamentales en el ataque de Liverpool, con una gran confianza del entrenador Klopp y en la presente temporada se tiene gran confianza en él, luego de que en el anterior curso se vio afectado por las lesiones que lo alejaron durante varios meses de la competencia oficial.

Luis Díaz ya acumula dos goles en la Premier League 2023/2024 conseguidos frente a clubes como el Bournemouth y Chelsea, hecho que ha traído consigo elogios de la prensa y reconocimiento de los aficionados.

Liverpool podría formar el sábado, desde las 6 y 30 de la mañana, con Allison, Gómez, Konate, Matip, Robertson; Endo, Szoboszlai, Jones; Salah, Jota, Gakp.