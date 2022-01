Luis Díaz y las últimas noticias de su posible transferencia al fútbol de Inglaterra

Luis Díaz sigue concentrado con la Selección Colombia, en Barranquilla, para afrontar los duelo frente a Perú, el próximo viernes, y contra Argentina, el siguiente martes. El guajiro es una de las cartas más importantes de Reinaldo Rueda para conseguir puntos clave en el camino a Catar 2022.

Mientras que el jugador del Porto sigue focalizado en la 'tricolor', en Europa se sigue hablando de su posible salida de los 'dragones', rumbo al fútbol de Inglaterra. En los últimos días, se conoció que el Tottenham había realizado una oferta formal por el exJunior.

Sin embargo, la cifra ofrecida por los 'Spurs' no fue suficiente para el club portugués, que no aceptó en primera oportunidad. Sumado a esto, este jueves, el diario 'The Mirror' reveló que Luis Díaz no estaría muy convencido de ir al cuadro londinense.

"Luis Díaz, del Oporto, rechazará al Tottenham en los próximos días, ya que espera un posible traslado al Liverpool, según los informes. Sin embargo, tiene una cláusula de rescisión considerable, pero está interesado en cambiar a los 'reds'", aseguró el rotativo británico, en las últimas horas.

Así las cosas, los próximos días serán decisivos en el futuro del extremo, de 25 años, que tendría su salto a la élite del balompié mundial.