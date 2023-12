Luis Díaz y Liverpool no se confían del momento del Manchester United: hay partidazo en Anfield

Jürgen Klopp dice que sigue desconfiando del Manchester United a pesar del mal estado de forma de los acérrimos rivales del Liverpool , mientras los clubes se preparan para enfrentarse este domingo en Anfield Road. En el elenco del DT alemán se espera la presencia de Luis Díaz desde el 'vamos'.

El equipo de Klopp encabeza la tabla de la Premier League después de 16 partidos, ya con 10 puntos de ventaja sobre los hombres de Erik ten Hag, que se ubican en el séptimo lugar.

El United fue humillado por 7-0 en Anfield en marzo, en la mayor derrota para ambos equipos en la historia de los encuentros entre los clubes, que han ganado 39 títulos combinados de la máxima categoría inglesa.

El United ha perdido 12 de sus 24 partidos en todas las competiciones en la campaña actual y esta semana fue eliminado de la Champions League en la fase de grupos.

Con la excepción de la victoria por 2-1 de la temporada pasada en Old Trafford, el récord reciente del Manchester United contra el Liverpool es nefasto: han perdido cuatro de los últimos cinco encuentros y han concedido 21 goles en el proceso.

Luis Díaz con Liverpool contra Crystal Palace - Foto: AFP

Pero Klopp aún desconfía del viejo enemigo y dijo que la humillación de la temporada pasada en Anfield podría inspirar a los oponentes del Liverpool.

"Nunca me gusta cuando los titulares sobre el United no son buenos antes de que juguemos porque es como 'está bien', entonces es el partido en el que pueden arreglar todo", dijo el técnico alemán al servicio del Liverpool.

"No sigo al United lo suficientemente de cerca como para saber exactamente cuál es el problema, pero vi que Erik ten Hag se convirtió en el mejor entrenador del mes pasado y vi que eran el equipo en forma en cuanto a resultados en el último mes, entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿Estará todo mal? Simplemente no lo entiendo. El 7-0, ese día sabíamos que era un resultado extraño que ocurre una vez en la vida, si ayuda a alguien para el próximo partido es al equipo que perdió 7-0 y no al equipo que ganó 7-0", agregó.

El técnico alemán dijo que infligir más dolor al viejo adversario del Liverpool no era un factor motivador.

"Si lo tomas todo fuera de consideración y simplemente juegas un partido de fútbol contra el rival histórico del Liverpool en casa en Anfield, eso en sí debe convertirlo en un partido especial y eso es lo que quiero ver de nosotros, un partido especial. Es un partido en casa. Es para la gente. Sabemos lo que significa. Nadie esperaría que no nos importe; nos importa mucho, pero no podemos volvernos locos antes del partido", agregó.

Las declaraciones de Ten Hag:

Por su parte, el entrenador del Manchester United dijo que el partido en Anfield, donde el Liverpool ha ganado todos los partidos de liga esta temporada, será un "partido nuevo".

"Vamos allí y estaremos confiados desde el principio hasta el final. Tenemos que luchar allí, tenemos que desafiar allí. Me estoy concentrando en el proceso, me estoy concentrando en hacer que el equipo juegue mejor, me estoy concentrando en hacer mejores a los individuos", sostuvo el entrenador neerlandés.

Bruno Fernándes se lamenta tras la eliminación del Manchester United en la Champions League Foto: AFP