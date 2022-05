Luis Díaz y más datos que lo ponen a la altura de los mejores jugadores de la Premier League

Este jueves, nuevamente Luis Díaz es protagonista de un amplio espacio en la prensa de Inglaterra. Ahora, el 'Liverpool Echo' fue el que se encargó de sumar una serie de argumentos y datos que convierten al colombiano en una verdadera figura con Liverpool en la Premier League.

El guajiro ha mostrado desde finales de enero cuando llegó procedente del Porto, de Portugal, y hasta la fecha, un rendimiento impresionante, que le ha valido todo tipo de reconocimientos.

"El comienzo de su carrera en el Liverpool ha sido tan impresionante que recientemente fue destacado en un artículo de The Guardian como el mejor fichaje de la Premier League de 2021/22. No solo la ventana de enero, toda la temporada. Como las tres transferencias más caras, Jack Grealish, Romelu Lukaku y Jadon Sancho, han sido decepcionantes, la idea de que Díaz sea la mejor incorporación no parece descabellada", destacó el medio de la ciudad en la que juega el futbolista surgido en la cantera de Barranquilla FC y que explotó en Junior.

En la misma nota, también le dieron vistazo y compararon lo hecho por Díaz Marulanda en tan solamente tres meses y medio, con relación a otros futbolistas que han actuado todo el curso de la campaña 2021/2022.

"Si se tiene en cuenta el hecho de que se mudó a Inglaterra a fines de enero, solo tres jugadores tienen más contribuciones de goles en los 'seis grandes' que Díaz desde que se convirtió en rojo: Cristiano Ronaldo, con cinco, y Kevin De Bruyne y Mohamed. Salah, con cuatro cada uno. Si bien los márgenes no son enormes, este trío ha jugado más minutos en estos partidos masivos que el colombiano", se agregó.

En total, Luis Díaz ha jugado 22 partidos, ha marcado 6 goles y ha realizado 4 asistencias, hecho que lo convierten en una 'amenaza' para Chelsea y Real Madrid, según 'Liverpool Echo', rivales en las finales de la FA Cup de Inglaterra y en la Champions League.

¿Cuándo juega Liverpool?

Los de Merseyside vuelven a jugar este sábado 14 de mayo, en la final de la FA Cup, contra Chelsea. Esa será una de las disputas de título que tendrá Liverpool en las próximas semanas.