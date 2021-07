Luis Díaz y su historia, nada fácil, para ser futbolista: sus inicios y el apoyo siempre de su padre

Luis Díaz , goleador y figura de la Selección Colombia en la Copa América, ‘remó contra la corriente’ para poder ser futbolista, pero eso sí, contó con el apoyo incondicional de su padre.

Por ese motivo, la emotiva historia del atacante, actualmente en el Porto, fue contada por su progenitor Luis Manuel Díaz, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

“El papá biológico y el de fútbol soy yo (risas), Lucho es un muchacho que creció en Barrancas, y sus primeros pinitos como deportista arrancaron en la escuela de futbol Cruz Valle Fútbol Club, que yo mismo era el entrenador, bueno aún soy, la escuela tiene 22 años. Ahí Lucho comenzó cuando tenía 8 años de haber iniciado y ahí fue avanzando poco a poco y cuando tuvo 10 años me dieron la oportunidad en Cerrejón en un campeonato y fue el mejor jugador del torneo”, contó de entrada el padre del guajiro.

Vea acá más declaraciones del padre de Luis Díaz:

*Relación con Arnoldo Iguarán y llamado a Selección indígena.

“Él lo tuvo en proceso para ese torneo, siempre los convocaban a finales de noviembre para jugar en enero, pero luego volvía a Barrancas normal, ya hasta 2015 cuando fue la Selección indígena, por cierto yo lo tuve, yo era el entrenador de la selección indígena de la Guajira y en Bogotá fue visto por la selección indígena”.

*’Pocillo’ Díaz y el ‘Pibe’ Valderrama

“Ya ahí entra Jhon Jairo 'Pocillo' Díaz que era el entrenador y el ‘Pibe’ Valderrama el monitor de la selección, él iba y miraba y apoyaba, pero el técnico era el 'Pocillo”.

*Llamado a entrenar con los jugadores de la Selección Colombia

“Cuando Luis trabajaba con el Barranquilla ya tenía unas semanas con Junior con el profe Alexis Mendoza, fue llamado entre los cinco futbolistas del Barranquilla para estar con Selección Colombia y tuvo la oportunidad de estar con James, Cuadrado, Falcao, ellos lo vieron de ahí”.

*Su llegada al Barranquilla FC

“Nos dijeron que en Bogotá nos iban a ayudar, pero me quedé esperando y fue imposible, luego vi una convocatoria del Barranquilla FC y le dije que en la Guajira no tenemos la opción, me voy a Barranquilla, me sacrifiqué tres meses, donde queda la sede, y ahí me lo tuvieron en prueba, gustó y se quedó ahí, con procesos en Sub-17, Sub-20 y así”.

El gol de Copa América que más le gusto

“Luis marcó unos goles muy hermosos, no sabe uno cuál decir primero, pero el más bonito, me gusta el de Brasil, pero no podemos olvidar los de Argentina y Perú, el segundo contra Perú”.

*El futuro

“Debemos esperar que llegue a Portugal y de ahí ver qué pasa, pero siento que lleva poco tiempo en Portugal”.