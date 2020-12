Luis Díaz sobre su gran presente en el Porto: "Me siento cómodo en las posiciones que he jugado"

Este miércoles, Porto visitará a Olympiacos en el marco de la sexta jornada de la Champions League y a horas del compromiso, Luis Díaz atendió a los medios de comunicación.

En la rueda de prensa, el mediocampista de la Selección Colombia dejó claro que "querrán ganar y tendremos que contrarrestar eso. Tenemos que hacer un buen partido, jugar nuestro fútbol y hacer lo que planeamos para ganar los tres puntos"

Además, el exJunior de Barranquilla aseveró que "me siento cómodo en las posiciones que he jugado y estoy disponible para ayudar al equipo en cualquier posición"

Y sobre las aspiraciones que Porto tiene con este último partido de la fase de grupo, 'Lucho' sentenció "lo más importante es hacer un buen partido, ayudar al equipo a ganar los tres listos. Vamos a hacer un gran partido"

El encuentro Olympiacos vs. Porto será este miércoles, a partir de las 3:00 p.m. hora colombiana y cabe resaltar que el conjunto de los 'dragones' ya está clasificado a los octavos de final de la Champions League .