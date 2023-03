Luis Díaz y su regreso con Liverpool este sábado aún no es para nada claro

Este sábado, Liverpool visitará el sur de Inglaterra para medirse contra el Bournemouth por la Premier League, y desde el país británico continúan hablando sobre el posible regreso de Luis Díaz, luego de la lesión que sufrió en octubre del 2022 y que lo ha alejado de las canchas por cinco meses.

"Es poco probable que Luis Díaz regrese al equipo de Liverpool para el encuentro del sábado con Bournemouth", es la información que reveló el portal 'Football Insider' sobre la presencia del colombiano en el juego frente a los 'rojinegros'. Y es que si bien el extremo ya se ha entrenado en cancha, no ha entrenado al 100% junto a la plantilla, pue se encuentra en la fase final de su recuperación.

De hecho, el citado medio afirmó que "Díaz aún no había reanudado los entrenamientos del equipo completo a partir del miércoles y, como tal, no se espera que se presente". El conjunto de Anfield no ha confirmado nada hasta el momento y solo queda esperar que hagan oficial la convocatoria para saber la realidad sobre el nacido en Barrancas, La Guajira.

Por su parte, Jurgen Klopp habló el fin de semana con los medios de comunicación y tras ser consultado por la actualidad de Díaz Marulanda, manifestó que “creo que se estima que tal vez calentar la próxima semana con el equipo y cosas como esta y luego, tal vez una semana después, estar en el entrenamiento del equipo. Eso sería genial".

Cabe resaltar que Liverpool inicialmente tenía en sus planes que el colombiano regresara después del Mundial Qatar 2022, sin embargo, tuvo una recaída en medio de la pretemporada en Dubai y tuvo que ser sometido a una cirugía en Inglaterra que obligó a alargar su periodo de recuperación y ausencia en los terrenos de juego.

Frente a ese nuevo panorama, los 'reds' le están apostando para que Díaz pueda ser de la partida el próximo miércoles 15 de marzo en el juego de vuelta contra el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. Más allá de que 'Lucho' pueda estar presente, la tarea del equipo inglés no es nada fácil, puesto que en la ida perdieron 5-2 y ahora tendrán que remontar en el estadio Santiago Bernabéu.

Cabe recordar que en lo que va de temporada, el colombiano apenas alcanzó a jugar 12 partidos y a marcar cuatro tantos, por liga inglesa, Community Shield y UEFA Champions League.