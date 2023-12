Luis Díaz y un 2023 como una ‘montaña rusa’: una lesión, goles históricos y un duro reto personal

Luis Díaz terminó oficialmente su 2023 a nivel deportivo, tanto con la Selección Colombia, como con el Liverpool, y por eso en Gol Caracol hacemos un recuento de lo que fue su año, con algunos momentos brillantes, otros no tanto y los números que dejó tanto en su club como con el combinado patrio.

Lo primero que hay que decir es que el atacante guajiro oriundo de Barrancas inició el año lesionado y solo hasta abril regresó a las canchas, para terminar la temporada anterior.

Al final terminó marcando un gol en su vuelta con Liverpool y alcanzó a disputar nueve encuentros, antes de salir de vacaciones y prepararse para la campaña actual.

-Su regreso a la Selección Colombia-

Ya en junio Luis Díaz también celebró con ser nuevamente convocado a la Selección Colombia, haciéndolo en los partidos preparatorios de la ‘tricolor’ frente a Irak y Alemania, disputando los dos y de paso marcando un golazo de cabeza en el triunfo histórico 2-0 sobre el cuadro cuatro veces campeón del Mundo.

Luis Díaz en acción de juego contra Alemania Foto: AFP

-Una nueva temporada con Liverpool-

Con Liverpool comenzó pretemporada 'volando', en cinco duelos se reportó con tres goles y uno de ellos al poderoso Bayern Múnich. Mucho se hablaba de su buen nivel para afrontar la temporada.

Ya inmersos en la campaña actual con el elenco de Merseyside arrancó con un gol en el 1-1 frente a Chelsea, por Premier League. Hasta la fecha ya registra en la campaña 23 encuentros, entre la liga inglesa, la Carabao Cup y la Europa League, que es el certamen internacional que está disputando los ‘reds’, ya que no lograron el paso a la Champions.

Luis Díaz con el Liverpool - Foto: AFP

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en la temporada 2023/24?

En la Premier League tiene tres anotaciones y en la Europa League suma hasta el momento dos tantos. Ahora queda la mitad de la temporada y espera tener un 2024 de más goles, asistencias y luchar por los títulos al final de la campaña.

Luis Díaz celebrando su gol contra el LASK Foto: AFP

-‘Unas de cal y otras de arena’ con la Selección Colombia en Eliminatorias Sudamericanas-

Comenzaron los clasificatorios al Mundial de 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá. Por supuesto, Luis Díaz es la estrella actual de la ‘tricolor’, sin embargo las primeras cuatro fechas no fueron las mejores para el guajiro, quien perdió un penalti y algunas opciones claras, algo que llevó a cuestionamientos por parte de los hinchas y la prensa.

Pero el de Barrancas le ‘dio vuelta a la página’ y tras el secuestro de su padre por parte del grupo guerrillero del ELN, tomó fuerzas y en el duelo contra Brasil, en el Metropolitano dijo presente con dos goles de cabeza para el triunfo histórico de Colombia frente a la ‘canarinha’ 2-1, el primero en toda la historia de las Eliminatorias.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia vs. Brasil, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

-El guajiro, entre los mejores del mundo en 2023-

Luis Díaz se ha ganado un nombre en el 'Viejo Continente' y en el mundo del fútbol, algo que lo ha llevado a recibir reconocimiento por parte de prestigiosos medios deportivos, como 'Four Four Two' y 'The Guardian', quienes lo han incluido en los listados de los 100 mejores jugadores de este año.

Para 'Four Fouw Two' estuvo en el puesto 53, por encima de jugadores como Jack Grealish, Federico Valverde y Karim Benzema. En 'The Guardian' ocupó la casilla 68, también arriba de futbolistas de la talla de Toni Kroos, Frenkie De Jong y Enzo Fernández. Eso sí, en ambos ránking bajó algunos puestos respecto a su brillante 2022.

Luis Díaz con Liverpool - Foto: AFP

-Un reto personal por el secuestro de su padre-

A finales de octubre el grupo guerrillero del ELN secuestro a los papás del futbolista colombiano. La mamá fue liberada el mismo día, pero Luis Manuel Díaz, progenitor del jugador, sí estuvo durante doce días privado de la libertad. Por supuesto, el deportista estuvo ausente en algunos entrenamientos del Liverpool y la angustia e incertidumbre llenó su hogar. Afortunadamente luego de algunos días lo liberaron y 'Lucho' se encontró con él en Barranquilla, antes del partido contra Brasil.

Luis Díaz junto a su papá y su mamá - Foto: FCF

Ahora, lo cierto es que Luis Díaz cerró el 2023 entre altas y bajas, pero ahora pondrá su mente en tener un mejor 2024, convertirse nuevamente en pieza clave del Liverpool y seguir brillando con la Selección Colombia, ya que se le viene el reto de la Copa América en Estados Unidos. ¡Vamos 'Lucho', estás para grandes cosas!