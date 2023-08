Luis Díaz y una relación de 'amor y odio' con el mate: Alexis Mac Allister contó divertida anécdota

El ambiente que se respira en Liverpool es de alegría, armonía y unidad. En los entrenamientos, se observa con claridad esa situación. La mayoría de fotos que el club publica en sus redes sociales dejan ver el compañerismo que se vive en la interna del camerino. Pero eso no es todo. Prueba de ello fue una divertida anécdota que contó Alexis Mac Allister sobre Luis Díaz y que ha causado cierto revuelo.

La historia gira en torno al mate, bebida tradicional argentina. En esta ocasión, el volante, que portará la '10' en su espalda y es el nuevo refuerzo de los 'reds' para la temporada que está pronto a iniciar, habló de cómo han intentado convencer al guajiro para que le encuentre el gusto a este. Así lo contó en una entrevista con la página oficial del club inglés, revelando detalles muy divertidos.

"Estamos tratando de involucrar a 'Lucho' (Luis Díaz), pero él no quiere. Para nosotros, es algo para compartir. Puedes desayunar o hacer algo, pero cuando está el mate, tienes una conexión con la otra persona. Es como una rutina para nosotros. Tal vez al principio no es agradable, si lo pruebas la primera vez no te gustará, pero es para compartir y me gusta", afirmó de entrada el 'gaucho'.

Luis Díaz, en pretemporada con el Liverpool @LFC

Pero eso no fue todo. Continuando con la historia, pero centrándose, en especial, en la manera cómo se ha adaptado a la institución, Alexis Mac Allister resaltó algunos nombres de futbolistas que han sido pieza clave este proceso. Allí, también expresó que se siente a gusto. Y es que viene de ser campeón del Mundial con Argentina y de brillar en el Brighton & Hove Albion Football Club.

"Por supuesto que paso más tiempo con los jugadores sudamericanos: Alisson Becker, Darwin Nuñez, Luis Díaz, Adrián, Diogo Jota, pero, para ser justos, todos han sido de gran ayuda. No conocía a nadie. Fue fácil porque desde el primer día me ayudaron mucho, vinieron a mí, así que todo fue fácil al momento de adaptarme a este nuevo reto que tengo", sentenció el mediocampista.