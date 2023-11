Luis Díaz ya volvió a entrenamientos con Liverpool y así lo dejó ver el propio club

En Liverpool han estado al pendiente de Luis Díaz y el secuestro de su padre en su pueblo natal, Barrancas, en La Guajira. Y este viernes hubo buenas noticias desde Inglaterra sobre el futbolista colombiano, ya que volvió a entrenamientos con el club británico.

A través de sus redes sociales, el elenco de Merseyside publicó varias fotos de la sesión de trabajo en la sede, y ahí se pudo ver al jugador de nuestro país, cumpliendo con su labor.

Eso sí, el propio técnico Jurgen Klopp habló en rueda de prensa de cómo está Luis Díaz y es consciente que no está psicológicamente bien y no quieren presionarlo.

"Si se siente bien, estará con nosotros contra Luton. Se ve que no durmió mucho. Las noticias de Colombia nos dan un poco de esperanza. No puedo decir qué haremos. Depende de él, si se pone a disposición o no", fueron las palabras del timonel del Liverpool sobre si el guajiro será tenido en cuenta para el partido del fin de semana.

Publicidad

Lo cierto es que en las fotos publicadas por Liverpool se le vio tranquilo, haciendo trabajos de gimnasio y también en cancha junto a varios de sus amigos y compañeros, quienes han mostrado su continuo apoyo para él, en los recientes días que han sido de incertidumbre y zozobra.

Luis Díaz junto a Darwin Núñez durante el entrenamiento del Liverpool. @LFC

¿Cuándo juega el Liverpool?

El equipo de Merseyside dirigido por el técnico alemán Jurgen Klopp y que tiene en sus filas al colombiano Luis Díaz, se medirá al Luton, por Premier League, este domingo 5 de noviembre, a las 11:30 a.m., en el estadio Kenilworth.

¿Cómo va el proceso de liberación del padre de Luis Díaz?

Lo cierto es que este viernes Luis Díaz entrenó junto a sus compañeros, se le vio un poco más tranquilo y como todos en nuestro país, sus familiares y allegados, anhelan que en las próximas horas sea liberado Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista, quien está privado de la libertad por parte del grupo guerrillero ELN.

Publicidad