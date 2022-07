Luis Fernando Montoya sobre Luis Díaz: "Se merece todo el reconocimiento, es un ejemplo"

Uno de los técnicos más legendarios que ha nacido en Colombia es Luis Fernando Montoya, entrenador que llevó al Once Caldas a alcanzar la gloria continental, con una memorable Copa Libertadores que conquistó frente a Boca Juniors, siendo el segundo equipo nacional que ha logrado hacerse con este anhelado título, en 2004.

Pese al atentado que sufrió ese mismo año, tras ser impactado con dos disparos que lo dejaron con una cuadriplejia irreversible, el 'profe' ha seguido viviendo el fútbol colombiano a la distancia y ha sido un analista de los grandes jugadores que el país le ha brindado al balompié mundial.

En una entrevista realizada por Cristian Camacho, del Ministerio de Deporte, Montoya habló sobre los futbolistas más representativos del país y además dio unas breves reflexiones para la juventud de Colombia, describiendo la vida desde su propia perspectiva.

Al ser preguntado por una elección entre Faustino Asprilla y Falcao García, el 'profe' no dudó en resaltar la carrera del 'Tino', quien fue más cercano al entrenador y tuvo la oportunidad de ser jugador de varias ligas importantes.

“Son épocas muy diferentes, pero Faustino nos ilusionó, a mí me llenó, yo lo dirigí. Es una persona que ya había venido de Italia, de Inglaterra, de Brasil y nunca tuve un inconveniente con él. Me decían que era alguien muy difícil, a mí no me pareció difícil. Es una persona muy agradable. En un gesto muy bonito de él, un día le pedí unos guayos para unos jóvenes de las categorías menores y al día siguiente, me llevó más de 30 pares de guayos”, declaró Montoya.

Además, también dio su opinión sobre los jugadores colombianos del momento, manifestando su predilección y admiración por Luis Díaz, que actualmente milita en el Liverpool, destacando que es un ejemplo para los niños del país.

“En este momento, de todos los jugadores, hay uno que a mí me deja un gran amor por él. Lo de Borré, hay que esperarlo, pero Luis Díaz es un muchacho que se merece todo el reconocimiento, porque es alguien que vivió entre Barrancabermeja y la Guajira y eso lo convierte en un ejemplo para la juventud de nuestro país, que a veces dice que si no nacen en las principales ciudades de Colombia, no van a tener oportunidades. Mire a ese muchacho, mire donde está, jugando con todas sus capacidades en uno de los mejores equipos del mundo”, añadió el exentrenador.

Luis Fernando Montoya también quizo dar algunas reflexiones y habló sobre las dificultades que ha tenido después de su atentado, que le han convertido en un ejemplo de superación, dando cátedra del esfuerzo y la motivación para lograr los sueños, a pesar de los obstáculos.

“Yo no quiero que me recuerden. Como le digo yo a mi hijo, yo lucho por mover una mano, los dos brazos para poderlo abrazar. Todo el mundo dice que es imposible y yo les digo que no, que la palabra ‘imposible’ no me sirve. Yo lo voy a intentar hasta el final de mi vida, porque si yo lo logro, voy a ser muy feliz, porque le habré dejado un ejemplo, no sólo a mi hijo, sino a la juventud de Colombia, de que uno no se puede entregar, pese a las dificultades. Si lo logro, feliz, si no lo logro, pues también, porque al menos lo intenté. Hay gente con todas las condiciones del mundo y no sé qué pasa con ellos", aseguró.

“Nosotros como seres humanos, no nos podemos dejar vencer por los obstáculos que tenemos y para mí, lo más valioso que tenemos, es la vida. Yo soy feliz viviendo, a pesar de mis dificultades, pero soy feliz. Acá, en medio del campo, disfruto de la naturaleza, disfruto de lo que ustedes escuchan. Esto es vida.", concluyó Luis Fernando Montoya.