Luis Fernando Muriel empezó el 2024 pensando en su futuro deportivo: ¿seguirá en el Atalanta?

En las últimas temporadas, Luis Fernando Muriel se ha convertido en uno de los jugadores más valiosos en el Atalanta, pues desde su llegada no solo se ha consolidado en el conjunto de Bérgamo, gracias a su participación en la zona de ataque, sino que a su vez se ha ganado el cariño de la hincha; razón por la cual se comentado bastante sobre la posible renovación del colombiano.

Y es que según información del medio italiano 'Tutto Mercato', la continuidad del atlanticense está sujeta a lo que suceda en los próximos días. "La única página en el capítulo de fichajes, al menos en el mercado de invierno y salvo ataques, es la relacionada a Luis Muriel. El contrato del colombiano expira en 2024, en los próximos días las partes intentarán llegar a un nuevo acuerdo", adelantó el portal deportivo.

Asimismo, continuó: "no se descarta que el colombiano pueda aceptar la extensión, de momento no hay ofertas particulares sobre la mesa. Seguramente avanzaremos hacia un ajuste (a la baja) del salario: el Inter está fuera del camino, por lo que no hay mucha prisa. Pero todo dependerá de la voluntad del atacante cafeteros", finalizó 'Tutto Mercato'.

¿Cómo ha sido la temporada de Luis Fernando Muriel?

En la temporada 2023/24 ha jugado en 20 oportunidades, en los cuales ha marcado en seis ocasiones y ha dado una asistencia. Su último tanto fue el pasado 18 de diciembre en la goleada de 'La Diosa' contra Salernitana.

No obstante, uno de sus goles más recordados en el año 2023 fue el que le anotó al AC Milan el cual recibió gran prestigio en la prensa internacional debido a la calidad que le imprimió.

Minuto 90+5 y anotas el gol ganador ante el AC Milán con esta soberbia definición.



Luis Muriel tiene hielo en las venas 🥶⚽️. pic.twitter.com/EkjNLtxpMl — Alejandro Montes (@amontes_98) December 11, 2023

Más colombianos en el Atalanta

Cabe destacar que en los últimos días ha crecido el rumor que un colombiano nacionalizado podría llegar a las toldas de 'La Diosa'. Todo se trata del actual futbolista del Valencia Cristhian Mosquera, quien gracias a su buenos rendimientos en el equipo español sería una de las fichas del técnico Gian Piero Gasperini, el cual ha tenido varios problemas esta temporada en la zona defensiva.

Por el momento, se espera cuál será el desenlace de la situación de Luis Fernando Muriel con el Atalanta y si renovará en los próximos días.

Hay que recordar que el siguiente partido será el miércoles 3 de enero a las 12:00 p.m. (hora Colombia), por los octavos de final de la Copa de Italia.