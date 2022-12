Luis Fernando Muriel: “Es la mejor temporada de mi carrera, quiero continuar haciéndolo bien”

Luis Fernando Muriel nunca está satisfecho, busca más y espera seguirlo logrando con el Atalanta, de Italia.

“Nuestro entrenador es muy ambicioso, siempre quiere más de nosotros. Queremos seguir aquí, queremos llevar a Atalanta allá arriba. Esta es la mejor temporada de mi carrera, quiero continuar y hacerlo bien”, afirmó de entrada para ‘Sky Sport’.

Además, Muriel Fruto se refirió a lo que ha logrado el elenco de Bérgamo en la temporada, estando actualmente en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Serie A.

“Creo que perdimos algunos puntos esta temporada, podríamos haber estado más cerca del primer lugar. Podemos luchar contra los clubes más grandes, queremos quedarnos ahí en el futuro”, agregó.

Por último, analizó su actualidad y lo que fue su destacada participación en Atalanta 5-2 Parma.

“Siempre nos mantuvimos concentrados, hemos jugado muchos partidos esta temporada y aunque los dos últimos no me hayan ido bien, siempre hay tiempo para hacerlo bien. El partido de hoy no fue fácil, hubo mucha presión, pero nos mantuvimos concentrados y nos llevamos tres puntos importantes a casa”, finalizó.