Luis Fernando Muriel anda bien con Atalanta y en una entrevista oficial del club italiano se refirió a su presente y a lo que se viene en las próximas semanas.

“Gracias a Gasperini que este año y medio que he estado en Bérgamo me pidió que no solo buscara la fase de finalización sino también aportar con asistencias. Duván Zapata hizo muchas asistencias el año pasado y yo también, estoy feliz de ayudar a mis compañeros a marcar”, afirmó de entrada.

Además, Muriel Fruto se refirió a las semanas que se vienen en la Serie A para el elenco de Bérgamo, en busca de seguir entre los primeros puestos de la tabla de posiciones.

“Son dos meses muy importantes para confirmarnos de nuevo arriba, en los lugares que Atalanta ha merecido en los últimos años. Estamos muy animados y tenemos una gran oportunidad”, finalizó el delantero atlanticense.