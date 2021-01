Luis Fernando Muriel: “Les he recordado a Ronaldo y para mí es motivo de orgullo”

Luis Fernando Muriel fue elegido como el mejor jugador del mes de diciembre de 2020 en Atalanta y ya recibió su premio y dio sus declaraciones sobre esto.

En una entrevista con la página oficial del club italiano, el futbolista atlanticense afirmó que: “Este ha sido un mes muy importante para mí, por lo que he hecho, seguramente por ese gol en Champions contra Ajax nos ha dado la tranquilidad de haber conseguido la clasificación, es algo único que quedará siempre en mi memoria. La verdad recordaré este como un mes muy importante y lindo en mi vida”.

Además, Muriel Fruto se refirió al golazo que le marcó a la Roma, que generó tantos comentarios a nivel mundial, por su gesto técnico a la hora de definir.

“Ese gol a la Roma me ha dado muchos reconocimientos, no solo en Italia, sino en todo el mundo. He recibido muchos mensajes de aficionados como de otros equipos en los que me han felicitado, les he recordado a Ronaldo y para mí eso es motivo de mucho orgullo, es un gol bellísimo”, finalizó el colombiano.