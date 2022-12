Luis Fernando Muriel: “No fue fácil llegar y escuchar que soy el jugador más caro”

El delantero colombiano del Sevilla, de España, habló de su adaptación al club, de la presión que le genera el valor que pagó el club por él y de las críticas que recibió por su supuesto sobrepeso.

El delantero de la Selección Colombia Luis Fernando Muriel se refirió, este viernes, a su presente en el Sevilla, de España.

Así lo reseñó el portal ‘Estadiodeportivo.com’ en una nota que recoge las mejores declaraciones del colombiano.

Muriel reconoció que el valor que pagó el club por él (20 millones de dólares a la Sampdoria) lo presiona y le genera ansiedad para jugar, pero que confía en mejorar y empezar a mostrar sus condiciones.

“Estos primeros meses han sido difíciles, pero falta mucho y estoy muy tranquilo en ese sentido, sabiendo que la cosa mejorará. Dejar de lado esa ansiedad que me está llevando a cometer errores que no suelo cometer va a hacer que cambie todo”, indicó.

Sin embargo, el colombiano confesó que al principio no la pasó nada bien, pues escuchaba todo el tiempo ‘es el jugador más caro’.

“Eso es un peso que poco a poco he ido soltando pero que me llevaba a tener esa ansiedad que no me permitía estar tranquilo al realizar y terminar las jugadas. Todo es parte de un proceso y de ahí mi calma. He seguido trabajando de la mejor manera, nunca he bajado los brazos”, expresó.

En ese sentido, señaló que también ha influido que los técnicos Eduardo Berizzo y Vicenzo Montella lo hayan utilizado como punta, cuando el venía jugando como extremo.

“Estoy jugando en una posición nueva para mí y eso hace que me tenga que adaptar a un nuevo modo de jugar. De pronto esa adaptación ha sido más lenta pero insisto en que estoy tranquilo, consciente de que todavía me falta mucho por demostrar aquí en Sevilla”, indicó.

Finalmente, Luis Fernando Muriel se refirió las críticas que recibió sobre su supuesto sobrepeso. “Es lo que menos me afectó. Los malos resultados llevaron a buscar excusas en lugares donde no se debía, pero estuve tranquilo, porque en todo momento he demostrado mi profesionalidad”.

