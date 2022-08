Luis Fernando Muriel saldría de Atalanta, y dicen que es “difícil imaginar el equipo sin él”

Atalanta no tuvo una buena temporada anterior, por lo que la consigna para la nueva campaña será volver a ser protagonista y meterse a competiciones internacionales. Para eso será importante que cuenten con las mejores versiones de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel .

Sin embargo, una vez más podría salir una de las figuras del equipo de Bérgamo, y en esta ocasión sería uno de los futbolistas colombiano: Muriel.

Y es que el delantero atlanticense está en la mira de la Juventus para reforzar su ataque, y aunque aún no hay nada definido, ya son varias semanas en las que la ‘vecchia signora’ ha tenido acercamientos con el Atalanta para poderlo fichar.

Frente a eso, y a pocos días de comenzar la Serie A 2022/23, en Italia analizan el presente del equipo de Bérgamo y la expectativa que hay frente a esta nueva temporada.

“El objetivo es volver a Europa, solo se puede lograr con otra mentalidad y un desempeño completamente diferente: más brillante, menos engorroso, más proactivo. Duván Zapata, mientras se movía en el área, dejó la sensación con Ederson en Bérgamo, impreciso de cara a la portería. Por lo tanto, es difícil imaginar una ‘Diosa’ sin Luis Fernando Muriel y sin Remo Freuler”, mencionaron en ‘CalcioMercato’.

Mientras tanto, las conversaciones entre Atalanta y Juventus continúan por el delantero atlanticense, pero el cuadro de Bérgamo no lo dejará ir si la ‘vecchia signora’ no paga por él, ya que los de Turín han propuesto intercambio de jugadores, algo que no han aceptado en las toldas de la ‘diosa’.

A eso se le suma que en los recientes días el Newcastle también apareció en la puja por contar con los goles y el talento de Muriel Fruto.

¿Cómo le ha ido a Luis Fernando Muriel en el Atalanta?

Desde su llegada en 2019/20, el delantero colombiano ha jugado 126 partidos, ha marcado 59 goles y ha dado 21 asistencias.