Luis Fernando Muriel se destacó en los 78 minutos que jugó, en Bayer Leverkusen 0-1 Atalanta

Luis Fernando Muriel jugó y fue clave en el victoria 1-0 de Atalanta contra Bayer Leverkusen y clasificación a cuartos de final de la Europa League.

El futbolista colombiano fue titular y estuvo hasta el minuto 78 del encuentro, este jueves, en suelo alemán.

Cabe recordar que, en la ida, el Atalanta, con dos goles y una asistencia de Muriel Fruto, había ganado 3-2, y este jueves confirmaron su clasificación con el triunfo.

El delantero atlanticense ayudó con diagonales, remató, mostró toda su calidad y puso en aprietos en varias oportunidades, a la defensa del Bayer Leverkusen.

Cuando todos pensaban que sería empate sin goles, apareció Jeremie Boga, al minuto 90+1 para con un disparo potente vencer al arquero del cuadro rival.

Ahora, habrá que esperar el sorteo, para saber contra qué equipo le toca al Atalanta, en los cuartos de final de la Europa League.

¿Qué equipos ya clasificaron a cuartos de final de Europa League?

Leipzig, Braga, Barcelona y Atalanta. Faltan por definir los siguientes partidos: Lyon vs Porto, West Ham vs Sevilla y Eintracht Frankfurt vs Betis.