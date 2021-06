“Luis Fernando Muriel se parece a Ronaldo en la fuerza de sus piernas y regate; tiene calidad”

Luis Fernando Muriel tuvo una temporada brillante con el Atalanta , y aunque, actualmente, está con la Selección Colombia, en Italia hablan maravillas de él.

En esta ocasión fue el exfutbolista Francesco Flachi, uno de los grandes delanteros que ha tenido la Sampdoria en su historia.

“Muriel es un jugador fugitivo devastador, tiene calidad. No quiero exagerar, pero se parece un poco a Ronaldo en la fuerza de sus piernas, en su fuerza de regate”, afirmó de entrada en entrevista con ‘SportItalia’.

Además, Flachi mencionó que para la próxima temporada le gustaría verlo en un equipo más grande, para que el atlanticense pueda aportar su calidad y goles.

“Es fuerte y el fuerte puede adaptarse a cualquier equipo. Este año no siempre empezó como titular pero fue decisivo, también porque salir desde el banquillo y hacer lo que hizo Muriel no es nada fácil. Me gustaría verlo como lo hizo en la Sampdoria, jugando un año con continuidad y allí también fue fundamental. Me gustaría verlo jugar continuamente en un gran equipo para ver qué puede hacer”, aseveró.

Mientras tanto, Muriel Fruto está enfocado con la Selección Colombia, en la Copa América, y luego se conocerá si seguirá en el Atalanta, o si se irá a otro equipo.