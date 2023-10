Luis Fernando Muriel: "Tengo muchas ganas, quiero jugar hasta los 50 años"

"¡Le dije a mi esposa que quiero seguir jugando hasta que cumpla 50! Todavía tengo muchas ganas. Todavía me siento joven, aunque tengo más de 30 años. Tengo mucho para dar". Esa sentencia es de Luis Fernando Muriel, delantero del Atalanta, quien se volvió a hacer sentir en el fútbol internacional gracias a sus dos goles en el empate 2-2 de los italianos con Sturm, en la Europa League.

Así, el colombiano mostró sus deseos de estar y seguir trascendiendo en el balompié europeo y entregarle lo mejor de su fútbol al equipo de la ciudad de Bérgamo, en donde en estos momentos no tiene la titularidad absoluta.

Y ante esa situación, Luis Fernando Muriel no se rinde para nada y comentó con absoluta certeza que "se habló mucho en los medios, pero no creo que mi salida estuviera tan cerca. Hablé con el entrenador, me dijo que quería que siguiera en la plantilla y nunca sentí lo contrario. Sé que tengo que trabajar más duro que la temporada pasada para ganarme mi lugar. Trabajo más duro después del año pasado".

Luis Fernando Muriel en acción de juego con el Atalanta frente al Strum. Foto: AFP

El nacido en Santo Tomás, en el departamento del Atlántico, nunca he dudado de sus condiciones, ni muchos menos de su calidad que lo ha llevado a estar en múltiples oportunidades en la Selección Colombia.

Por eso se lanzó y cobró el penalti que transformó en gol. “Últimamente juego menos entonces Koopmeiners encabeza la lista de cobradores, pero pregunté al banquillo y me dijeron que podía patearlo, también le pregunté primero a Koopmeiners si estaba bien. Les pedí patear para ganar confianza”, apuntó Muriel en la entrevista que le concedió a 'Sky Sports'.

Luis Fernando Muriel y el balance del 2-2 entre Atalanta y Sturm, en Europa League

“El hecho de que tuviéramos la ventaja tanto en el marcador como en términos de jugadores, es una verdadera lástima conceder el empate. Fue una gran actuación hasta entonces, teníamos el control total y perdimos dos puntos", dijo Muriel sobre el duelo del jueves pasado.

¿Cuántos goles lleva Luis Fernando Muriel en este segundo semestre de 2023?

Luis Fernando Muriel solamente acumula dos goles, los del jueves en Europa League, después de haber contado con participación en 8 partidos, 6 de ellos en la Serie A del fútbol italiano y dos en el torneo europeo.