Luis Fernando Muriel terminó expulsado en la derrota 0-2 del Atalanta frente a la Lazio

Luis Fernando Muriel no tuvo el partido esperado con el Atalanta este domingo en la Serie A de Italia frente a la Lazio. El delantero oriundo de Santo Tomás, Atlántico, pese a que fue uno de los 'revulsivos', el que propuso juego para su equipo en el frente de ataque, no terminó de jugarlo al cometerle una falta a un rival y ver la segunda amarilla, posteriormente, el famoso 'semáforo' por parte del juez del duelo no se hizo esperar. El cuadro de Bérgamo cayó 0-2 con los 'celestes'.

El artillero costeño jugó desde el inicio en el cuadro dirigido por Gian Piero Gasperini y fue un 'dolor de cabeza', por su velocidad y potencia, para la zaga del cuadro de la Lazio. Incluso, a los 23 minutos de juego luego de un disparo de media distancia de un compañero, Muriel desvió el balón de taco, pero sin mayores problemas para el golero de los visitantes, Ivan Provedel.

Pese a la buena disposición en cancha de Muriel, sus compañeros no estuvieron 'finos' en el campo. El número '9' fue el encargado de ejecutar los cobros de tiro de esquina y también generó un par de buenos centros desde los costados en búsqueda de que Koopmeiners conectara algunos de ellos. El neerlandés no les supo dar la dirección a portería.

A los 53 minutos intentó engañar al árbitro del compromiso al tirarse en el área por una supuesta falta de un central de la Lazio, pero Abisso, no le 'comió cuento' al tomasino y vio la primera amarilla por simulación. Poco después, Luis Muriel intentó desde la media distancia, pero sus remates pegaban en los zagueros de los rivales, que estaban más que atentos.

De otro lado, a los 70 de juego ingresó el también 'cafetero', Duván Zapata. El 'Toro' no jugaba con el Atalanta desde el pasado 1 de septiembre.

En los 90+1, para Muriel no pudo ser peor, cometió una falta y el juez no dudó en ponerle la segunda amarilla y posterior la roja. El delantero formado en el Deportivo Cali no protestó y se marcó directo a las duchas.

Los goles de la Lazio fueron obra de Mattia Zacagni, a los 10 minutos, y de Felipe Anderson, a los 52. Los tantos fueron de gran factura.

Con el resultado de este domingo, Atalanta se quedó en 24 puntos y es cuarto en la Serie A. Por su parte, la Lazio llegó a la mismas unidades del cuadro de Bérgamo, pero es tercero por mejor diferencia de gol.

¿Cuál es el próximo partido del Atalanta en la liga italiana?

Será el domingo 30 de octubre frente al Empoli, de visitante, a partir de las 6:30 de la mañana, hora de Colombia.